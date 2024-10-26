喜愛改裝機車的駕駛人注意了！桃園市環保局提醒，自2025年元旦起，《機動車輛替換用消音系統認證管理規範》寬限期將結束，此後若是未取得監理機關認證排氣管登記的改裝車輛，被相關單位稽查發驗後，將可依道路交通管理處罰條例處900元至1800元罰鍰，提醒駕駛人盡快在緩衝期結束前的最後時刻進行申請檢驗。
寬限期結束了！機車改管需全面檢測登記
過去各類型噪音陳情案件統計，以車輛噪音占比高達32%，為了遏止亂象，桃園市副市長蘇俊賓於2023年提出修法建議，最終交通部與環境部也陸續在2023年12月29日制定《機動車輛替換用消音系統認證管理規範》，2024年1月18日修訂《道路交通安全規則》。
其中《機動車輛替換用消音系統認證管理規範》的寬限期，將在2025年1月1日元旦當天到期，目前只剩下2個多月的時間。對此，桃園市環保局也提醒，有進行「排氣管改裝」的車主，在寬限期的最後時刻前往「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」主動登錄。
系統將通知車主與檢驗縣市環保局，進行審核與安排檢測時間，且不收取費用；檢測合格後，環境部會陸續上傳完成噪音及排氣檢驗的相關檢驗資料至公路監理機關，民眾無需再到公路監理機關現場辦理變更。
過了寬限期超麻煩！環保局曝罰款金額
桃園市環保局也提到，自2024年3月初開始，已經開始實施認證檢驗，還提供改管車主2次免費預約檢測機會，截至9月底，已經辦理69場次，檢驗達2218輛次，其中已有2021輛檢驗合格完成認證作業。
不過環保署也提醒，若是在2025年元旦後，仍未未完成線上登錄或檢測未通過者，改管車主就必須自費委託環境部許可的噪音實驗室進行噪音檢測，且通過後還須至公路監理機關辦理車輛檢驗變更登記，機車檢驗費為200元。
此外，明年元旦之後，為取得監理機關認證排氣管登記的改裝車輛，經警、監、環保機關聯合稽查發現，並在查證屬實後，將依道路交通管理處罰條例處900元至1800元罰鍰；若噪音檢測不合格者，依噪音管制法可再處罰1800至3600元。
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過去各類型噪音陳情案件統計，以車輛噪音占比高達32%，為了遏止亂象，桃園市副市長蘇俊賓於2023年提出修法建議，最終交通部與環境部也陸續在2023年12月29日制定《機動車輛替換用消音系統認證管理規範》，2024年1月18日修訂《道路交通安全規則》。
其中《機動車輛替換用消音系統認證管理規範》的寬限期，將在2025年1月1日元旦當天到期，目前只剩下2個多月的時間。對此，桃園市環保局也提醒，有進行「排氣管改裝」的車主，在寬限期的最後時刻前往「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」主動登錄。
系統將通知車主與檢驗縣市環保局，進行審核與安排檢測時間，且不收取費用；檢測合格後，環境部會陸續上傳完成噪音及排氣檢驗的相關檢驗資料至公路監理機關，民眾無需再到公路監理機關現場辦理變更。
過了寬限期超麻煩！環保局曝罰款金額
桃園市環保局也提到，自2024年3月初開始，已經開始實施認證檢驗，還提供改管車主2次免費預約檢測機會，截至9月底，已經辦理69場次，檢驗達2218輛次，其中已有2021輛檢驗合格完成認證作業。
不過環保署也提醒，若是在2025年元旦後，仍未未完成線上登錄或檢測未通過者，改管車主就必須自費委託環境部許可的噪音實驗室進行噪音檢測，且通過後還須至公路監理機關辦理車輛檢驗變更登記，機車檢驗費為200元。
此外，明年元旦之後，為取得監理機關認證排氣管登記的改裝車輛，經警、監、環保機關聯合稽查發現，並在查證屬實後，將依道路交通管理處罰條例處900元至1800元罰鍰；若噪音檢測不合格者，依噪音管制法可再處罰1800至3600元。