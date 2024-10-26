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▲24日晚間，台南郭姓男子，騎機車停等紅燈時自摔倒地，警方巡邏經過隨即上前查看，發現郭男精神恍惚、全身顫抖，於其身上查獲「喪屍煙彈」。（圖／翻攝畫面）

24日晚間，台南26歲郭姓男子，騎機車行經安平健康三段與國平路口，卻於停等紅燈時自摔倒地，台南市警四分局員警巡邏經過，隨即上前查看，發現郭男精神恍惚、全身顫抖，於其身上查獲「喪屍煙彈」（依托咪酯），被警方帶回偵辦，訊後依違反毒品危害防制條例送辦，另外，涉毒駕公共危險部分，依法函請台南地檢署偵辦。據了解，當時郭男騎乘機車行經該路口，卻無故自摔倒地，員警見狀上前查看，卻發現郭男神情異常，且精神恍惚、全身顫抖。警方盤查後，發現郭男腰間攜帶電子菸棒與煙彈，而菸彈含有依托咪酯陽性反應，且郭男尿檢也呈現三級毒品苯二氮平類反應，訊後依法移送偵辦。警方也呼籲，依托咪酯類毒品施用後，會出現肌肉顫抖、精神混亂等情形，因此俗稱「喪屍煙彈」，此外，電子菸屬菸害防制法規範禁用的類菸品，施用者將被衛生主管機關處以新台幣2000元以上、1萬元以下的罰鍰。提醒民眾應保持警惕，遠離毒品，並積極舉報任何可疑的毒品交易行為，共同維護社會的安全與和諧。