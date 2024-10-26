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▲下週一（28日）起東北季風增強，下週一、下週二北部及東北部有局部短暫雨，大台北及東北部地區並有局部較大雨勢發生。（圖／中央氣象署提供）

▲下週一（29日）北台灣轉涼，局部近山區下探攝氏20度。（圖／中央氣象署提供）

康芮颱風未來兩天向西北西前進，下週一、週二（28日、29日）北轉時間點成關鍵，若北轉時間延後對台影響明顯，並且發展條件佳，將以中颱等級靠近台灣，最受影響的區域為北部、東半部地區，最快下週三（30日）起受到颱風外圍環流影響。要注意的是，下週一起東北季風增強影響，先迎來一波變天時機，北台灣低溫下探攝氏22度，空曠地區探攝氏20度低溫。中央氣象署預報員張竣堯預報指出，康芮颱風今（26） 日下午2點在鵝鑾鼻東南東方1700公里海面，未來兩天朝著西北西方向前進，影響台灣劇烈程度，關鍵在下週一、週二北轉趨勢，目前路徑還有不確定性，若延後北轉或位置較接近，影響台灣機率也會上升，且靠近時估達中颱等級，主要影響北部、東半部地區。明（27）日水氣仍多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨，清晨西半部地區亦有局部短暫陣雨。下週一（28日）起東北季風增強，下週一、下週二北部及東北部有局部短暫雨，大台北及東北部地區並有局部較大雨勢發生，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。下週三至週五（20日至11月1日）受東北季風以及康芮颱風外圍環流影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，大臺北及東北部地區並有局部較大雨勢發生，東部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後東南部、中部山區及南部地區有局部短暫陣雨。下週六（2日）剩東北季風影響，北部及東北部地區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。溫度方面，明（27）日大致溫暖，各地約攝氏30度、31度。下週一（29日）北台灣轉涼，高溫剩下攝氏26度、27度，低溫各地普遍為22度至24度，局部近山區下探攝氏20度。