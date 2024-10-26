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▲田馥甄撐著傘在田中開唱，宛如大自然精靈。（圖／台灣好基金會提供）

2024池上秋收稻穗藝術節今（26）日登場，但沒想到天公不作美，在演出開始之前突然降下大雨。不僅海子樂團、歌手許富凱在雨中表演，田馥甄撐著傘走上台時，儘管已經格外小心謹慎，但沒想到還是不小心拐了一下，接著走沒幾步路，又不小心拐了一下，當場嚇得花容失色，不過下秒還是鎮定登台演出，一連演唱12首歌，台下觀眾也紛紛給予歡呼和掌聲。田馥甄今天上台時，因為現場地板非常濕滑，所以走得格外小心，但沒想到剛走上台階就拐了一下，接著走上舞台時，腳又不小心拐了一下，她的臉當場嚇歪，所幸上台後就一切順利，她也沒有受傷，隨即帶來〈現在是什麼時辰了〉、〈烏托邦〉、〈LOVE！ 〉、〈花花世界〉等12首歌曲，撐著傘在舞台上高歌，搭配後面黃澄澄的稻田，彷彿大自然中的精靈一般。田馥甄也說，因為上禮拜有颱風要來，一直很擔心池上秋收稻穗藝術節會因為颱風而取消，因為大家來到池上，都會有美好的天氣可以欣賞演出，所以她替所有的觀眾都很焦慮，也對取消演出這件事有陰影。不過她跟好姐妹Ella、Selina說了此事之後，Selina傳了一張兒子小腰果穿著雨衣的照片，就讓她瞬間明白「愛你的人會為你做好準備」，她也說會把這份愛放在心裡。田馥甄也分享，來到池上之後有到外面走走、吃飯，可以感覺到當地人的熱情，由於許富凱有被當地的阿姨邀請回家喝雞酒，因此他打趣問道，「那你（田馥甄）有被約喝雞酒嗎？」田馥甄忍不住笑回，「沒有，但有演出還是先不要。」