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▲YouTuber志祺七七一出場就被大讚好帥。（圖／走鐘獎YT）

▲YouTuber志祺七七拿下標誌性的眼鏡，帥度升級。（圖／走鐘獎YT）

今年走鐘獎入圍多項的YouTuber志祺七七，近年不但瘦身成功還接受整型手術，網傳手術費用達200萬，但他先前澄清實際花費為33萬。去年走鐘獎上以「韓系花美男」的形象獲讚無數，今年他改以輕鬆的休閒裝扮登場，褲子上還有可愛娃娃裝飾，並摘下了標誌性的眼鏡，讓網友紛紛大讚直呼：「越來越帥」、「好帥！」志祺七七被問到影片經常引發爭議的情況，他坦然表示保持平常心，笑說：「最近比較專注於運動，然後關掉螢幕早點睡。」一旁的觀眾不斷直呼：「好帥！」讓主持人拿拿摳都忍不住打趣：「禮貌在哪？真相就在這裡！」志祺七七透露自己最近都沒辦法暴飲暴食，積極維持體態，這次現身也引起大量網友在留言區討論，有粉絲甚至差點認不出來他，不少人驚呼：「真的變帥了！」盛讚他外貌的轉變，還有人注意到他拿下標誌性的眼鏡，大讚：「這造型真的很加分！」。