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▲樂天桃猿外野手朱育賢是否行使自由球員資格權利，一切將交給經紀公司處理。（圖／樂天桃猿提供）

今年樂天桃猿朱育賢、林泓育與林承飛3名球員符合自由球員（FA）資格，目前3人尚未正式行使FA權利。根據《自由時報》報導，樂天領隊川田喜則今（26）日在樂天桃猿感謝祭宣告全力留人，他表示：「這3人對球隊極為重要，球團將拿出最大誠意，希望他們能夠繼續穿上樂天桃猿的球衣。」對於是否行使FA權利，林承飛表示仍在與家人討論，希望最終的決定是對自己最好的，「無論是換個環境或續留，我都會在休賽季加倍努力，能穿上球衣就感到開心。」朱育賢對自由球員市場的活絡抱有期待，認為市場機制活絡對職棒環境有助益，他表示：「去留會交由經紀公司處理，但若FA市場更活絡，對整體棒球環境有正面影響。」至於現年38歲的林泓育，對行使自由球員全力有著不同的見解，他認為行使FA並不一定代表轉隊，而是有助於改善球員與球隊的關係，「無論是否轉隊，我一直想行使權利，我想的是對環境的幫助。」領隊川田喜則表示，球團會關心自由球員市場動態，但現階段更傾向留下朱育賢、林泓育、林承飛3名主力球員，球隊會拿出最大誠意與球員溝通，努力將他們留下。