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▲LINE官方最近推出超值方案免費體驗的活動，免綁卡、無門檻，在社群上掀起討論。（圖/翻攝LINE貼圖小舖）

▲記者也實際參加LINE官方貼圖、主題、表情貼免費用活動，一整排吉伊卡哇、心碎小狗都可免費下載！（圖/記者張嘉哲翻攝）

▲加入LINE貼圖活動之後，只要右上角有「紫色P」的符號都可以免費下載，不管是表情貼、貼圖還是主題，每天都下載不完！（圖/記者張嘉哲翻攝）

LINE經常都會與各大企業聯名推出免費貼圖，只要加入官方LINE好友通常就能夠下載，不少人每週都會海巡新的免費貼圖。而近日，，且不用綁卡，完全不用擔心被扣款，掀起熱烈迴響。近日許多網友在「Threads」貼文指出「LINE免費貼圖活動大家參加了嗎？貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「重點是還有主題可以選，鯊西米主題太可愛了QQ！」事實上，這是LINE官方近日推出的「超值貼圖方案免費體驗活動」，，只要到貼圖小舖當中點選同意條款，就能夠立即試玩！《NOWnews》記者也實測參加活動，發現貼圖以及主題真的非常多元，而如果也想要有貼圖用到飽的民眾，，想要體驗LINE貼圖自由的民眾手腳要快！距離活動結束還有18天可以使用，天天下載貼圖、天天爽換主題！