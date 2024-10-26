LINE經常都會與各大企業聯名推出免費貼圖，只要加入官方LINE好友通常就能夠下載，不少人每週都會海巡新的免費貼圖。而近日，就有許多LINE用戶發現，官方推出「貼圖免費用到飽」的活動，即日起至11月13日之前，超過1000萬組貼圖、主題以及表情貼都能免費下載使用，且不用綁卡，完全不用擔心被扣款，掀起熱烈迴響。
近日許多網友在「Threads」貼文指出「LINE又推出免費貼圖用到飽的活動了啦！吉伊卡哇直接下載起來，而且這次也是免綁卡就能體驗，有快20天可以使用喔」、「LINE免費貼圖活動大家參加了嗎？免綁卡就能下載超過1000萬組貼圖哦！心碎小狗超可愛的，還有吉伊卡哇的表情貼，好愛！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「想要的太多，通通給他下載起來」、「太喜歡了，好多表情貼都好可愛」、「感謝分享資訊，已經參加活動！好多很喜歡的貼圖都能免費用」、「LINE這個活動真的好佛心，完全下載不完」、「重點是還有主題可以選，鯊西米主題太可愛了QQ！」
LINE免費貼圖1000萬組是真的！知名IP、原著貼圖主題下載不完
事實上，這是LINE官方近日推出的「超值貼圖方案免費體驗活動」，是為了讓沒有超值貼圖方案的民眾「免綁卡」就能夠免費使用超過1000萬組的貼圖、主題以及表情貼，只要到貼圖小舖當中點選同意條款，就能夠立即試玩！而且活動到11月13日上午9時59分後，用戶也不會被扣款或強迫購買貼圖超值方案。
《NOWnews》記者也實測參加活動，發現貼圖以及主題真的非常多元，只要該組貼圖或者主題右上角有「紫色P」的圖案都可以下載，像是近日情勒大王最愛用的「心碎小狗」系列也能免費下載，還有知名IP「卡娜赫拉」、「吉伊卡哇」、「鯊西米」等都有，許多原著的貼圖也通通沒缺席活動，琳瑯滿目根本下載不完，LINE官方推出該活動可以說是非常有誠意！
LINE超值貼圖方案免綁卡試用！參加步驟、活動時間一次看
而如果也想要有貼圖用到飽的民眾，首先打開自己的「貼圖小舖」，就會跳出該活動的頁面，直接滑到最下面「同意條款」，再點選「立即試玩」就成功參加活動。如果沒有跳出相關活動訊息的民眾，也可以點選「官方活動網址（請點我）」，掃描QR code就能進到活動頁面哦！
該活動並沒有任何的門檻，只要你是LINE的用戶都可以參加，而且不需要綁定信用卡以及任何支付方式，因此活動時間到時也不用擔心會被扣款！不過要記得活動時間只到11月13日上午9時59分，想要體驗LINE貼圖自由的民眾手腳要快！距離活動結束還有18天可以使用，天天下載貼圖、天天爽換主題！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「想要的太多，通通給他下載起來」、「太喜歡了，好多表情貼都好可愛」、「感謝分享資訊，已經參加活動！好多很喜歡的貼圖都能免費用」、「LINE這個活動真的好佛心，完全下載不完」、「重點是還有主題可以選，鯊西米主題太可愛了QQ！」
LINE免費貼圖1000萬組是真的！知名IP、原著貼圖主題下載不完
事實上，這是LINE官方近日推出的「超值貼圖方案免費體驗活動」，是為了讓沒有超值貼圖方案的民眾「免綁卡」就能夠免費使用超過1000萬組的貼圖、主題以及表情貼，只要到貼圖小舖當中點選同意條款，就能夠立即試玩！而且活動到11月13日上午9時59分後，用戶也不會被扣款或強迫購買貼圖超值方案。
《NOWnews》記者也實測參加活動，發現貼圖以及主題真的非常多元，只要該組貼圖或者主題右上角有「紫色P」的圖案都可以下載，像是近日情勒大王最愛用的「心碎小狗」系列也能免費下載，還有知名IP「卡娜赫拉」、「吉伊卡哇」、「鯊西米」等都有，許多原著的貼圖也通通沒缺席活動，琳瑯滿目根本下載不完，LINE官方推出該活動可以說是非常有誠意！
LINE超值貼圖方案免綁卡試用！參加步驟、活動時間一次看
而如果也想要有貼圖用到飽的民眾，首先打開自己的「貼圖小舖」，就會跳出該活動的頁面，直接滑到最下面「同意條款」，再點選「立即試玩」就成功參加活動。如果沒有跳出相關活動訊息的民眾，也可以點選「官方活動網址（請點我）」，掃描QR code就能進到活動頁面哦！
該活動並沒有任何的門檻，只要你是LINE的用戶都可以參加，而且不需要綁定信用卡以及任何支付方式，因此活動時間到時也不用擔心會被扣款！不過要記得活動時間只到11月13日上午9時59分，想要體驗LINE貼圖自由的民眾手腳要快！距離活動結束還有18天可以使用，天天下載貼圖、天天爽換主題！
@wzhen__55欸欸欸？Line貼圖竟然又有免費的超值方案可以參加了！ ✨不綁卡 ✨不用錢、完全免費 上次沒跟到的朋友，看到這篇立刻先去下載🤣 活動日期：即日起～11/23 趕快分享給你的朋友知道😍 #免費 #line #秘密 #錢
♬ 原聲 - Zombie - 吳佳 5+✨