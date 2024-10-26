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越來越多國家宣布試行週休3日，而冰島是最早大規模實驗週休3日的國家之一，英國智庫自治研究所（Autonomy）和冰島永續發展與民主協會（Alda）研究後發現，去年冰島的經濟表現優於大多數歐洲國家，根據國際貨幣基金組織（IMF）數據，冰島2023年的經濟成長率達到5％，在歐洲富裕國家中僅次於馬爾他，遠優於冰島過去2006～2015年十年間近2％的平均成長率，且縮短工時也讓員工的幸福感大幅提高，可謂雙贏。根據《CNN》報導，自治研究所與冰島永續發展與民主協會發表最新研究報告，研究人員指出，冰島在2020年至2022年間，已有59％的上班族縮短了工作時間，包括週休3日或其他方式，而有78％的上班族對目前工時感到滿意，女性勞動力比例較高的工作場所，對於新工時的滿意度更高。97％的上班族認為，縮短工作時間可以更輕鬆地平衡工作與私人生活，42％的上班族認為這減少了他們私人生活的壓力。不僅上班族普遍感到滿意，冰島的經濟表現也絲毫沒有發生負面影響，不僅經濟成長率優於過去，根據IMF數據，冰島2023年的失業率為3.4％，是歐洲失業率最低的國家之一，種種跡象都顯示透過週休3日等方式縮短工時是成功的範例，無論從個人或國家的角度來看都是如此。冰島早在2015年就開始推行減少工時的實驗，讓2500名公共部門上班族從每週工作40小時降低到35至36小時，但是薪水維持不變，然後在2020年進一步擴大規模，並引入週休3日等措施。