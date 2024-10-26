由「上班不要看」製作團隊創辦的走鐘獎，今年舉辦到第6屆，今（26）日也順利在台大體育館登場，星光大道在下午2點整準時開始，而網紅團體「WACKYBOYS 反骨男孩」一出場就相當吸睛，不僅每個女成員都穿著長禮服現身，氣質度破表，孫生更是以一身黑色西裝出席，沒想到一轉過身就有笑點，背後幾乎全裸，還搭配了紅內褲，十分搞笑；另外阿翰「嘴對嘴」喝下導演口中的礦泉水也掀起討論。
孫生這次可說是紅毯最吸睛的代表了，正面是普通黑色西裝，沒想到背後竟然全裸，更搭配了紅內褲象徵拿獎，而「WACKYBOY 反骨男孩」今年入圍運動健身獎和最佳影響力獎，比起過去顯得更加正能量，似乎轉性了很多，孫生也笑虧：「蕾菈都不露長輩了，改走氣質路線。」
在紅毯上阿翰和製作團隊帶來了即興演出，只見導演拿起礦泉水，喝上一大口，下1秒竟直接吐進阿翰嘴裡，讓主持人蓋瑞和拿拿摳驚呆，尖叫喊道：「阿翰我這邊有水！你不要那麼渴啊！」而直播留言區的網友也紛紛直呼：「有點噁心」、「真的很噁！」
啊岳啪啪走這次以YouTube影片「我在智利機場被偷包包，損失20幾萬！攝影器材、蘋果電腦以及存有全部影片素材的硬碟全沒了。不知道該如何繼續下去」入圍最佳烙賽獎，而兩人在紅毯的造型也十分吸睛，不僅穿上充氣太空裝，更以蒙娜麗莎畫像造型上陣，其中阿岳的太空裝還因為充了氣，儘管拿了麥克風接受訪問，但仍一度收不到音，笑翻網友。
以「踢爆！用我的名字在外面招搖撞騙！現場對質後還反過來告恐嚇？」入圍有夠烙賽獎，並用「2024美國成人展AVN EXPO (上) 中指通帶你登大人！歐美女優理想尺寸竟然只有？」入圍可以色色獎的中指通，這次在紅毯上以老虎面具上陣，上場還不忘帶上赤鬼伯伯，被兩位美女簇擁的畫面也被網友讚爆。
「黃小潔 Jerry」情侶檔這次以「魔法杖悠遊卡我教你做！300元做出魔法杖悠遊卡！不用等不用預購超簡單！」入圍親手做的獎、以「廢棄廁所改造夢幻溫室！1坪不到的鹿角蕨夢幻工作室竟然是一間廁所？」入圍生活風格獎，非常有望抱回獎座，而兩人這次以王子、公主造型上場，服裝上還有小巧思，就是都裝了燈條，十分符合這一次「AI科技」風格主題，有趣的是兩人還和先前在金鐘獎拿下迷你劇集男配角獎的柯震東借了「抱回金鐘紅內褲」，希望能夠和男神一樣拿獎。
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在紅毯上阿翰和製作團隊帶來了即興演出，只見導演拿起礦泉水，喝上一大口，下1秒竟直接吐進阿翰嘴裡，讓主持人蓋瑞和拿拿摳驚呆，尖叫喊道：「阿翰我這邊有水！你不要那麼渴啊！」而直播留言區的網友也紛紛直呼：「有點噁心」、「真的很噁！」
啊岳啪啪走這次以YouTube影片「我在智利機場被偷包包，損失20幾萬！攝影器材、蘋果電腦以及存有全部影片素材的硬碟全沒了。不知道該如何繼續下去」入圍最佳烙賽獎，而兩人在紅毯的造型也十分吸睛，不僅穿上充氣太空裝，更以蒙娜麗莎畫像造型上陣，其中阿岳的太空裝還因為充了氣，儘管拿了麥克風接受訪問，但仍一度收不到音，笑翻網友。
以「踢爆！用我的名字在外面招搖撞騙！現場對質後還反過來告恐嚇？」入圍有夠烙賽獎，並用「2024美國成人展AVN EXPO (上) 中指通帶你登大人！歐美女優理想尺寸竟然只有？」入圍可以色色獎的中指通，這次在紅毯上以老虎面具上陣，上場還不忘帶上赤鬼伯伯，被兩位美女簇擁的畫面也被網友讚爆。
「黃小潔 Jerry」情侶檔這次以「魔法杖悠遊卡我教你做！300元做出魔法杖悠遊卡！不用等不用預購超簡單！」入圍親手做的獎、以「廢棄廁所改造夢幻溫室！1坪不到的鹿角蕨夢幻工作室竟然是一間廁所？」入圍生活風格獎，非常有望抱回獎座，而兩人這次以王子、公主造型上場，服裝上還有小巧思，就是都裝了燈條，十分符合這一次「AI科技」風格主題，有趣的是兩人還和先前在金鐘獎拿下迷你劇集男配角獎的柯震東借了「抱回金鐘紅內褲」，希望能夠和男神一樣拿獎。
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