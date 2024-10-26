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▲大蛇丸脫單放閃。（圖／翻攝自大蛇丸IG）

百萬YouTuber大蛇丸目前戀愛ing，擺脫31年的單身生活，他今（26）日出席走鐘獎，和「環島幫」騏哥、蛇丸、Fred、胡椒、洋蔥一起走紅毯，被主持人虧「五子登科」，大蛇丸也透露女友只要心情不好，就會帶她去吃飯，求生欲滿滿。大蛇丸和女友是在大賣場認識，從認識到交往僅花了2個月，大蛇丸說現在非常有求生欲，「只要（女友）生氣就餵飽她，心情不好、心情好都帶出去吃飯。」而大蛇丸近來花2750萬在屏東買透天厝，晉升「有殼族」被虧是五子登科，是否好事近？團員笑虧，「還沒三個月不能說」，大蛇丸緊張喊，「不要亂傳謠言！」，想當成自己的31歲生日禮物，由於對潮州這塊土地很有感情，因此買在當地，他也透露，潮州在屏東市和高雄市中間，到屏東市的話不塞車要40分鐘，但到高雄，只要上高速公路就只要半小時，因此會選擇往高雄去，更透露當地生活機能很好，是全屏東全聯最多的地方，附近還有連鎖五金百貨、超商、菜市場等等。