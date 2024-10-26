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▲林智鴻表示，透過反毒杯繪畫品格教育活動，讓毒品防制落實在教育。（圖／高市府毒防局提供）

▲毒防局長林瑩蓉表示每件參賽作品都很有創意，展現反毒的思辨能力。（圖／高市府毒防局提供）

高雄市政府毒品防制局為強化學童毒防知能，深化為基礎品格教育，與高雄市社福慈善總會合作辦理「港都反毒盃品格教育繪圖競賽」，有來自全市各小學1-6年級的學生參與，1-3年級的反毒著色圖、4-6年級的創作繪圖，共有3782件參賽作品，今(26)日於草衙道舞台舉辦頒獎典禮暨萬聖節活動，林岱樺立委代表、林智鴻議員、高雄市社福慈善總會李昭揚理事長率領理監事及各慈善會共同出席支持，與會者與小朋友均以萬聖節打扮出場，充滿歡樂氣氛。高雄市社福慈善總會李昭揚理事長表示，反毒繪畫比賽已舉辦4年，今年特別與毒防局合作，藉由反毒繪畫比賽從小培養反毒觀念、遠離毒品，也希望毒防局繼續支持，持續合作。林智鴻致詞表示，透過反毒杯繪畫品格教育活動，讓毒品防制落實在教育，現在新興毒品樣式多變，如依托咪酯造成危害，因此需要深耕反毒教育，全民總動員，一起來反毒。毒防局長林瑩蓉致詞表示，反毒融入基礎品格教育，成為公民素養非常重要，今年舉辦 「港都反毒盃品格教育繪圖競賽」，要特別感謝社福總李理事長與林智鴻議員的大力支持促成這個非常有意義的活動，也很感謝毒防網絡合作夥伴教育局與學校的攜手合作，透過以反毒為主題的校園繪畫競賽，讓學生在創作過程融合毒防知能，強化校園反毒教育。每件參賽作品都很有創意，展現反毒的思辨能力，相信可以深化兒少的毒防意識。也將結合獲獎的優秀作品成為毒品防制的最佳宣導品，同時成為反毒種子，共同守護無毒家園。現場超過300位親子一同參與頒獎典禮，毒防局也特別邀請專業的藥師進行反毒宣導與有獎徵答，於萬聖節歡樂中融合毒防知識。