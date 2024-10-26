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▲高雄海神胡瓏貿斬獲14分、3籃板、2助攻、2抄截。（圖／高雄全家海神提供）

高雄全家海神職業籃球開幕週四連戰，上週擊敗新竹御嵿攻城獅開胡，26日交手臺北台新戰神隊，易籃後下起三分雨，單節8記三分球，並改善上半場失誤問題，成功逆轉超前，團隊登錄14人11人有得分紀錄，全場飆進15記三分球，終場88：71笑納主場二連勝。高雄全家海神隊上半場多達15次失誤，半場打完落後3分，易籃後降低失誤，于煥亞、胡瓏貿、威勝、吳曉謹、布銳克曼連續6顆三分球，回敬18比2攻勢，林任鴻、威勝隨後各添1顆，團隊單節三分球11投8中，以7成27命中率掀起海嘯攻勢，單節32比13逆轉反超。總教練費雪坦言全場25次失誤確實過多，但中場休息並未責罵，而是提醒球員專注場上，確實執行戰術，空檔出手，「易籃後球的流動更好，防守、進攻更確實，也讓板凳有機會輪替。今天是學習如何從落後中找回節奏很好的機會。」前三季上場時間不多，本季蘇文儒破繭，打出衝擊最佳第六人態勢，費雪予肯定，「他是我們的能量小子，踏上球場就能把整隊心態帶起來，他可以全場壓迫，點球、抄球、撲球，同時是一名優秀射手。當他進攻也能得分，就能提供球隊巨大能量，很開心他是海神的球員。」蘇文儒此役攻下12分，三分球4投3中，包括首節適時替球隊止血的兩記三分球，對開賽手感慢熱的海神格外重要。「上週兩場出賽12次出手只進1球」，蘇文儒本週練球前後特別加練投籃，「學長們也都跟我說，身為射手，不能因為前面不進就不投了，要相信自己會進。」首節就陷入犯規麻煩，胡瓏貿易籃後攜手于煥亞飆進三分球，率隊回敬逆轉攻勢，此役斬獲14分、3籃板、2助攻、2抄截，「中場回到休息室鼓勵大家找回專注度，把細節做好，逆轉球很常見，不要灰心保持自信，很開心下半場把強度拉上去，贏下比賽。」