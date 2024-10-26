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▲黄小潔Jerry帶著柯震東的金鐘幸運物出席走鐘獎。（圖／走鐘獎YT）

▲黄小潔Jerry在走鐘獎上獲得「親手做的獎」。（圖／走鐘獎YT）

黄小潔Jerry今（26）日獲得第6屆走鐘獎的「親手做的獎」，他在台上說感言時，拿出了柯震東帶去金鐘獎的「老婆芙莉蓮紅內褲」，作為得獎集氣幸運物，喊話：「謝謝你把老婆借給我，拿到第二座獎！」柯震東日前出席金鐘獎時，帶著印有「老婆」芙莉蓮的紅內褲，果然真的勢如破竹拿下獎座，他在昨日出席活動時，表示目前把紅內褲借給了某位走鐘獎入圍者，當作傳達得獎運氣的幸運物。而身為手作狂人的黄小潔，以影片「【超越特效！芙莉蓮魔法具象化！】我發明了可以真正施法的魔法杖！全世界第一隻！」，拿下「親手做的獎」。他在感言的最後掏出了柯震東的紅內褲，並表示：「感謝芙莉蓮的狂粉，謝謝你把老婆借給我，拿到第二座獎」，他透露自己在典禮前去跟柯震東借，並答應對方如果我拿第二座我一定會帶上台，把芙莉蓮的精神傳遞下去。讓網友們都笑說紅內褲的力量真是太神奇啦！