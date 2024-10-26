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▲西側大草原上結合今年高雄眷村嘉年華主視覺，打造溫馨繽紛的野餐區。（圖／高市府文化局提供）

▲眾多人潮湧入嘉年華市集，充滿了熱鬧氣息。（圖／高市府文化局提供）

2024高雄眷村嘉年華今(26)日開幕，由雄商樂旗隊引領遊行，現場充滿各式手作、走讀導覽、市集等活動，並有與地方書店合作的特別企劃展覽與講座。適逢萬聖節，蘋果劇團、希舞集聚舞團與村內的驢子實驗室帶來充滿萬聖氣息的演出與慶典，共同打造別具一格的萬聖眷村嘉年華。高市府文化副局長簡美玲表示，2024眷村嘉年華在黃埔新村開幕，非常感謝民代與進駐夥伴，共同豐富眷村生活機能。文化局持續推動眷村文化保存活化，透過「以住代護」政策，進行修復及活化，改善的同時讓眷村與周遭環境建立連結，像是今年完成了電纜地下化，改變眷村視野風貌，綠化地貌與修復老舊管線，都是重要也持續的工程計畫，也呼應今年黃埔核心主題「新生與永續」。簡美玲指出，打開黃埔眷村西側大草原的空間，是保存眷村文化重要的意義，維護之餘不忘新創的力量以達永續經營，也如高雄設市百年，漫長的時間與眾多人力的支持，都是高雄眷村誕生新風貌的動力，也是給民眾享有這一份高雄眷村的獨特文化。文化局表示，今年的鳳山黃埔有了新夥伴加入，也擴大開放空間，就是希望民眾能更來到高雄在地眷村走逛，本次活動安排劇團、舞團樂團，而手作或是導覽則可以帶來知識面的學習跟樂趣，在市集中，也有隱藏任務可以換取刮刮樂，有許多限定好禮讓民眾帶回家，今年也推出嘉年華限定主題拍貼機，讓這特別的時刻被好好的保存下來。此次眷村嘉年華在鳳山黃埔開始，接下來將由11月2、3日於岡山樂群村接棒，最後於11月9、10日在左營建業新村展開閉幕活動，如想知道更多相關消息，詳情請上「高雄眷村」官方網站。