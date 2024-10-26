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▲YouTube影片《山道猴子的一生》男主角慘淪人肉ATM，一度想告劈腿女友。律師陳宇安在臉書分享指常收到類似私訊，他們臉書有共同特徵，愛發雞湯文tag妹子。（圖／翻攝YouTube_Eric Duan）

▲Eric預告年底已經開始規畫下一個長篇影片，題材較為辛辣，觀眾可以好好期待。（圖／翻攝走鐘獎YT）

▲「山道猴子的一生」入圍2024年走鐘獎「最佳影響力獎」。（圖／翻攝走鐘獎官網）

2024年第六屆走鐘獎今（26）日於台大體育館登場，現場聚集了上百位Youtube創作者，今年更首度有來自大馬、香港等地的創作者來台共襄盛舉。不過今（26）日稍早的紅毯走秀上，就出現了最大亮點，因為去年爆紅的「山道猴子」作者Eric Duan也驚喜現身，打扮風格也獲得一票觀眾好評。創作者 Eric Duan 去年以「山道猴子的一生」系列在全台灣爆紅，上下集分別都突破770萬觀看次數的驚人成績，也讓Eric 成功入選2024年走鐘獎「最佳影響力獎」。而在今日的紅毯星光大道上，Eric Duan穿上了，完全符合自己的影片主軸，在受訪時Eric也透露，自己以前加入很多機車的幹譙社團，而影片的靈感就是從這些破事而來，「這成為我上班時候的精神糧食，收集了很多破事data」，也坦言自己也是跑山愛好者。自「山道猴子的一生」系列結束後，Eric Duan其實還有推出了「媽媽得了癌症」的影片，同樣引發廣大迴響，而Eric也預告年底已經開始規畫下一個長篇影片，題材較為辛辣，觀眾可以好好期待。不少觀眾在直播看見Eric Duan現身之後，也紛紛大讚「我第一次看見本人」、「服裝很用心欸，有機車還有一點點89風」、「這肯定穩得獎的啦」，多數網友也相當看好Eric Duan能帶回今年的「最佳影響力獎」。