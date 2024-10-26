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▲田馥甄笑曝，因為媽媽太喜歡許富凱，今天對方一到場就直奔許富凱休息室。（圖／台灣好基金會提供）

2024池上秋收稻穗藝術節今（26）日正式開演，許富凱和田馥甄共同帶來將近20首歌曲，現場歌迷不畏風雨，穿著雨衣也要留在現場力挺偶像。而田馥甄和許富凱也為了歌迷帶來合唱驚喜，不僅一起唱〈純情青春夢〉，還在台上牽手鞠躬感謝觀眾。田馥甄事後也說，因為許富凱很會照顧長輩，因此很想認對方當弟弟，還笑說這樣就可以一起孝順媽媽。許富凱今日在雨中登台，帶來〈祝福〉、〈繁華攏是夢〉、〈放風吹〉、〈博杯〉等多首台語歌曲，現場許多婆媽觀眾都為他熱情鼓掌，還有人大喊「許富凱我愛你！」讓許富凱忍不住笑說，「你一定有吃池上的米，特別有力氣」；接著許富凱唱完換田馥甄上陣，她也一連演唱〈烏托邦〉、〈LOVE！〉、〈愛著愛著就永遠〉、〈小幸運〉等12首歌，許多歌迷在現場雖然都穿著雨衣淋雨聽歌，但為了自己的偶像都沒有離開現場。最後驚喜橋段，就是田馥甄和許富凱合唱〈純情青春夢〉，田馥甄難得展現台語實力，讓人非常驚喜，最後他們下台前，還在台上牽手向觀眾鞠躬，相約「明天再見！」而演唱結束後，2人也一起受訪，提到雙方的家人都有到場，田馥甄聽到許富凱媽媽有到場，忍不住驚呼「你媽媽有來？那你怎麼感覺都在照顧田媽媽？」她還笑說，因為自己的媽媽非常喜歡許富凱，所以一到場就直奔許富凱的休息室，而不是先去找她，讓她忍不住想說，「媽妳走錯包廂了！」田馥甄也大讚，許富凱非常會照顧長輩，很懂得怎麼和長輩應對，當場直接告白說，「太喜歡富凱了，我要認他當弟弟」，還笑說要對方一起幫忙孝順媽媽，許富凱也回說，「放心，我都可以幫妳做！」看起來2人關係非常好。