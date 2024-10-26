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▲走鐘獎委員會被紅毯主持人問到在籌辦過程有遇到什麼困難，千千（右）尷尬表示是場地。（圖／翻攝自走鐘獎YT）

第6屆走鐘獎今（26）日登場，今年從高雄移師到台北舉辦，門票也改為收費制，引發網友討論。星光大道上最後一組人馬為走鐘獎委員會成員們呱吉、6tan、阿滴、Dcard Akimo、千千、哲哲，受訪時千千提到籌備走鐘獎遇到最大的困難竟是場地問題，呱吉也表示，走鐘獎不像三金（金曲、金鐘、金馬）有政府支持差很多。走鐘獎委員會被紅毯主持人問到在籌辦過程有遇到什麼困難，千千尷尬表示是場地，一旁的呱吉也坦言：「地很難喬，畢竟跟三金不一樣，沒有政府支持，所以場地排序一定比較後面，沒辦法，所以很遺憾的，我們今天不小心跟同志大遊行撞了。」主持人拿拿摳聞言反駁：「去年也撞啊，你不要在那邊牽拖！」呱吉也強調明年絕對不會再撞到了。台大體育館約能容納5千人左右，由於走鐘獎門票改收費制，有網友發現直到典禮開始前還有4區沒有賣完，賣出的狀況不如預期，忍不住喊：「收費決策太傷了！」而呱吉以一身銀色裝扮踏上紅毯，希望能符合符合主題AI，展現未來科技感，用心十足的打扮卻被網友虧像是排油煙機的排煙管。