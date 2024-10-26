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▲Joeman（右）在台上詢問敏感話題，讓李多慧（左）不敢接話。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

▲李多慧在台上乾笑，不敢明講Joeman先前的呼麻爭議。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

模仿娛樂圈盛事3金所舉辦的走鐘獎頒獎典禮今（26）日登場，地點就在台大體育館，現在累積了不少粉絲，而稍早Joeman和李多慧也站上頒獎台進行「運動健身獎」頒獎環節，不過Joeman的即興主持功力似乎有待加強，頻頻被網友開酸：「超尷尬！」還自嘲自己和上屆運動健身獎得主「Peeta葛格」有個共通點，都是曾因呼麻遭逮，對此李多慧只能乾笑撐場，最後還趕緊要導播播放入圍影片。Joeman和李多慧兩人初次同台擔任頒獎人，才剛上台就得到觀眾熱烈的尖叫與掌聲，而Joeman也開心表示：「希望（尖叫）久一點。」兩人接著先頒發「運動健身獎」，而Joeman也詢問李多慧是否能夠用中文溝通，對此李多慧表示：「可以！我中文真的進步好多！」隨後Joeman提起上屆運動健身獎得主，李多慧也回應：「是Peeta葛格。」讓Joeman喊道：「那我跟Peeta葛格之間，有什麼關聯性」、「我們都會那個啊！」讓李多慧瞬間很尷尬！沒想到Joeman還繼續接著問：「妳有沒有看新聞？」暗指自己先前都曾與Peeta葛格陷入呼麻風波，同時也說得李多慧十分錯愕，直呼：「這可以說嗎？」Joeman也順勢給了她台階，喊道：「不行！我們都會一起重訓！」讓李多慧只好乾笑：「我不知道，聽不懂！聽不懂！」接著便趕緊進去正題：「但是今年Peeta沒有入圍，運動健身獎入圍的有，開始！」示意要導播趕緊播放入圍影片。沒想到這段看似自嘲的主持講稿，被大批網友噓爆，指出害得李多慧十分尷尬：「太尬了吧」、「好了啦」、「不要欺負多慧」、「到底在？」、「麥鬧啦」、「可以下去了！」