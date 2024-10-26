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▲肥波開吃啦獲得以食為天獎。（圖／翻攝自YouTube 走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

孫生不甩性騷風波，今（26）日出席走鐘獎，跟韓國YTR金針菇擔任頒獎典禮，兩人在台上做「台韓交流」，孫生用台語告白「我愛你」，金針菇馬上打槍，用台語回「我不愛你」讓台下爆笑不斷，而金針菇在一旁則是露出靦腆笑容，最後兩人頒發的「以食為天獎」最後由「肥波開吃啦」獲得。孫生日前被女網友告性騷，打屁股又開黃腔，他今不甩風波仍然出席走鐘獎，他也擔任頒獎嘉賓，和金針菇一同頒發「以食為天獎」，兩人在台上互動，金針菇教孫生講韓文，孫生則用台語對金針菇說「我愛你」，沒想到金針菇不但聽懂，還用台語回，「我不愛你。」讓孫生一臉尷尬，自嘲，「台韓交流失敗。」而在孫生講話時，旁邊的金針菇先是露出靦腆笑容，接著逐漸開始面無表情，但兩人互動還算有默契。最後，以食為天獎得獎的是「肥波開吃啦」，他上台分享得獎感言，「我是吃了7年只有20萬訂閱的YouTuber，沒有攝影師、剪接師，600多部影片就是看我吃一吃開始自言自語，但我非常享受我在做的事，感謝店家，沒有你們做出好料，也沒有這麼多美食YT，希望各位以後如果看到我一個人吃一吃自言自語不要覺得我是怪人。」坦言自己和大家一樣，都是在上班賺錢。