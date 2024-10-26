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▲李多慧在台上大跳三振舞，但卻險些春光外洩。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

▲李多慧（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

韓籍啦啦隊女神李多慧，來台發展後人氣不斷攀升，知名度勝過不少明星藝人，每每出場總是群眾焦點，而她今（26）日現身走鐘獎頒獎典禮，和Joeman一同擔任「運動健身獎」、「說走就走獎」的頒獎人，而Joeman也在台上自誇，表示自己說走就走的經歷十分豐富，而李多慧也不遑多讓，表示自己能夠「說跳就跳」，下1秒就Cue老師下音樂，跳起「三振舞」，更拋媚眼鎮壓全場，但鏡頭拍攝的角度竟讓她險些春光外洩，相當驚險。另外Joeman為了告訴李多慧得獎者的中文唸法，緊貼耳語的舉動則引發眾怒。Joeman在頒獎台上自誇，指出自己曾為了吃1碗拉麵，24小時來回東京，讓李多慧不甘示弱，表示自己在收到IG小盒子私信後就飛來台灣工作，還大喊：「怎麼樣？」讓在場觀眾驚呆，不過Joeman隨即表示，自己曾與前女友臨時起意衝機場飛出國拍片，「後來分手了，影片都還沒下架。」讓李多慧十分懊惱，「我沒有，你贏了！」接著便拿出自身優勢，喊道：「但是現在，我可以說跳就跳！」讓Joeman忍不住調侃，「有這段嗎？妳沒有音樂啊！」沒想到下1秒，李多慧便舉手Cue了老師下音樂，接著走向前方跳起「炸裂舞」，儘管禮服的設計讓她有些不便，不過甜美的笑容仍讓在場的網友尖叫連連，最後李多慧更拋媚眼鎮壓全場，讓Joeman自認贏不了：「妳贏了。」後續在入圍影片播放結束後，Joeman表示得獎者的名字非常難唸，接著便緊貼李多慧的耳朵說悄悄話，要教她中文唸法，沒想到引發眾怒，全場罵聲不斷，讓Joeman喊道：「我在教她說中文！說中文！」讓李多慧笑到不行。