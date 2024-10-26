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▲第6屆走鐘獎今（26）日在台大體育館舉辦，由三金御用司儀賈培德（德仔）擔任典禮司儀。（圖／翻攝自走鐘獎YT）

▲主持人視網膜急救場。（圖／翻攝自走鐘獎YT）

第6屆走鐘獎今（26）日在台大體育館舉辦，由三金御用司儀賈培德（德仔）擔任典禮司儀，然而典禮開始他卻不斷出包，還因為忘記上酒類警語自罰一杯，後續疑似腦袋不清楚，又漏掉整個典禮橋段，讓主持人視網膜連忙跳出來救場，他本人也懊惱到當場爆粗口：「這應該是我主持過76個國家級典禮最大的出包。」在頒完「訪到心坎獎」之後，賈培德突然尷尬表示：「要跟大家講一件很誇張的事情，就是呢，我剛剛忘記講喝酒不開車的警語。」隨後連忙補Cue警語登場，「這樣才能喝更多喔，謝謝大家。」隨後更直接「自罰一杯」，正當主持人視網膜要說話時，賈培德卻直接要歡迎下組頒獎人李多慧、Joeman登場，讓視網膜當場傻眼。視網膜也連忙救場表示：「不好意思，德哥，您可能喝多了，剛剛頭腦有點不清楚，這一Part我們要先來訪問一下現場的創作者朋友們。」讓賈培德驚慌失措連忙看流程表確認，視網膜同時間強調：「喝酒不開車，開車不喝酒，常保頭腦清晰。」等到視網膜訪問完創作者後，賈培德才不好意思直呼：「我要跟大家講一件很挫賽的事，我剛跳掉一段主持人的訪問。」賈培德崩潰坦言：「這應該是我主持過76個國家級典禮最大的出包，謝謝走鐘獎。」隨後他又在自罰一杯，自嘲：「反正我只會這一招，導演現在應該很挫。」接著典禮從重新回到正軌上，成為頒獎過程中的小插曲。