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▲高雄市副市長羅達生(左)代表市長陳其邁頒發感謝狀，給行善特攻隊總領隊─中鋼企業工會理事長陳春生(右)，以資鼓勵。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市副市長羅達生(左)代表市長陳其邁頒發感謝狀，給行善特攻隊物資大隊─台船企業工會理事長張益得(右)，以資鼓勵。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市副市長羅達生(左)代表市長陳其邁頒發感謝狀，給高雄市產業總工會理事長林順基(右)，以資鼓勵。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市工會行善特攻隊25日晚間，召開業務聯繫會議，高雄市副市長羅達生到場參與，並代表市長陳其邁頒發感謝狀，給工會行善特攻隊的幹部與成員代表，以感謝這些年來無私的奉獻及付出。高雄市工會行善特攻隊業務聯繫會議，是由工會行善特攻隊總領隊─中鋼企業工會理事長陳春生主持，高雄市副市長羅達生、高雄市政府勞工局局長江健興、副局長陳石圍、勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華等人，以及高雄市工會行善特攻隊成員與會。會中並由高雄市副市長羅達生代表市長陳其邁頒發感謝狀，給工會行善特攻隊的幹部與成員代表，包括工會行善特攻隊總領隊─中鋼企業工會理事長陳春生、物資大隊─台船企業工會理事長張益得、高雄市產業總工會理事長林順基等人，以感謝這些年來無私的奉獻及付出。高雄市副市長羅達生表示，高雄市工會行善特攻隊成立4年來，辦理房屋修繕、物資發放、義剪、義演等公益服務活動，已累計服務211場次、13801人次，每一位成員都充分投入專業技術與熱忱，並擴大召募人力、物力，共同提供需要幫助的市民朋友，改善居住環境、定期發送民生物資、及時關懷陪伴與支援等服務，讓他們可以順利度過生命難關，扭轉逆境並重啟希望，高雄市政府致上崇高敬意，也期許共同努力打造高雄成為公平共好城市。高雄市政府勞工局局長江健興指出，勞工局為積極團結工會發揮公益的力量，並整合熱心勞工朋友的各項專長，由工會組織成立高雄市工會行善特攻隊，設有修繕大隊、物資大隊、服務大隊等三大公益服務隊，現任總領隊陳春生、副總領隊林進源、修繕大隊徐有成、物資大隊張益得、服務大隊謝素珍，以及社福慈善總會理事長李昭揚所率領的工會幹部、愛心成員及勞工朋友，分別以不同方式為需要的市民提供幫助。江健興並指出，高雄市工會行善特攻隊修繕大隊專注協助修整弱勢家庭受損舊屋，改善並提供安全居住環境，而物資大隊則定期發送生活物資，關懷偏鄉及災區的弱勢群體，服務大隊則透過陪伴、醫療支援等方式，提供即時的溫暖與支持。