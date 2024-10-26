由「上班不要看」製作團隊創辦的走鐘獎，今年舉辦到第6屆，今（26）日也順利在台大體育館登場，還請到孫生、金針菇兩個完全不熟的網紅一同擔任頒獎人，刻意創造尷尬氛圍，沒想到兩人一出場就滿滿笑點，金針菇更是暴打孫生屁股，讓在場網紅笑翻；另外孫生也在現場被金針菇Cue模仿薔薔，沒想到說來就來，薔薔還在台下挑釁得比出讚的手勢，讓大票網友笑翻：「他完了！」
金針菇稍早戴著拳擊手套上台，和孫生表示：「我看到最近滿流行拳擊的。」讓孫生秒懂，喊道：「金針菇妳可以嗎？」沒想到竟將穿著紅內褲的屁股對著金針菇，讓她當場翻了白眼，也掀起全場高潮：「我真的可以打你嗎？你不會告我嗎？」接著金針菇便暴打了孫生的屁股兩次，讓孫生直呼：「我們Dcard見、我們Threads上面見。」
接著金針菇又再度Cue孫生，表示她理解上的孫生非常會模仿，要他模仿薔薔吼人，讓孫生尷尬喊：「怎麼可能說來就來！」接著口是心非的立刻開始表演：「孫生你到底會不會玩啊？孫生你到底行不行啊？」罵出超長一串，讓台下觀眾暴動，而本尊薔薔也在台下比出讚的手勢，讓大票網友笑翻：「他完了」、「真的Threads上見」、「薔薔超好笑！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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接著金針菇又再度Cue孫生，表示她理解上的孫生非常會模仿，要他模仿薔薔吼人，讓孫生尷尬喊：「怎麼可能說來就來！」接著口是心非的立刻開始表演：「孫生你到底會不會玩啊？孫生你到底行不行啊？」罵出超長一串，讓台下觀眾暴動，而本尊薔薔也在台下比出讚的手勢，讓大票網友笑翻：「他完了」、「真的Threads上見」、「薔薔超好笑！」
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