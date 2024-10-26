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▲金針菇（右）暴打孫生（左）的屁股。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

▲孫生模仿薔薔的橋段掀起典禮最高潮。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

▲薔薔在台下比出讚的手勢，讓大票網友驚呼：「完了！」（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

由「上班不要看」製作團隊創辦的走鐘獎，今年舉辦到第6屆，今（26）日也順利在台大體育館登場，還請到孫生、金針菇兩個完全不熟的網紅一同擔任頒獎人，刻意創造尷尬氛圍，沒想到兩人一出場就滿滿笑點，金針菇更是暴打孫生屁股，讓在場網紅笑翻；另外孫生也在現場被金針菇Cue模仿薔薔，沒想到說來就來，薔薔還在台下挑釁得比出讚的手勢，讓大票網友笑翻：「他完了！」金針菇稍早戴著拳擊手套上台，和孫生表示：「我看到最近滿流行拳擊的。」讓孫生秒懂，喊道：「金針菇妳可以嗎？」沒想到竟將穿著紅內褲的屁股對著金針菇，讓她當場翻了白眼，也掀起全場高潮：「我真的可以打你嗎？你不會告我嗎？」接著金針菇便暴打了孫生的屁股兩次，讓孫生直呼：「我們Dcard見、我們Threads上面見。」接著金針菇又再度Cue孫生，表示她理解上的孫生非常會模仿，要他模仿薔薔吼人，讓孫生尷尬喊：「怎麼可能說來就來！」接著口是心非的立刻開始表演：「孫生你到底會不會玩啊？孫生你到底行不行啊？」罵出超長一串，讓台下觀眾暴動，而本尊薔薔也在台下比出讚的手勢，讓大票網友笑翻：「他完了」、「真的Threads上見」、「薔薔超好笑！」