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▲統一獅在台灣大賽系列戰以1：4不敵中信兄弟痛失中職35年總冠軍，隊長陳傑憲賽後難掩難過情緒。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）

▲中信兄弟在台灣大賽系列戰以4：1擊敗統一獅獲得中職35年總冠軍，賽後球員們把總教練平野惠一高高拋起。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）

▲中信兄弟在台灣大賽系列戰以4：1擊敗統一獅獲得中職35年總冠軍，外野手曾頌恩賽後繞場感謝球迷支持。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）

▲中信兄弟在台灣大賽系列戰以4：1擊敗統一獅獲得中職35年總冠軍，總教練平野惠一賽後繞場感謝球迷支持。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）

中信兄弟在今年台灣大賽，以4勝1敗擊退統一獅，拿下隊史第10冠，也是近4年的第3座冠軍。過往7年6亞的台灣大賽失利過程，已成為這支傳統球隊成功的基石。除了深耕農場，讓中信兄弟在例行賽能夠有一定的戰績基礎，季後賽經驗更是無可取代的勝利果實，在台灣大賽5戰過程裡，沒看見中信兄弟有什麼要命失誤，踏著大象穩定的腳步，把一場場勝利收進口袋中。今年例行賽，中信兄弟的牛棚並不太穩定，靠的是4洋投在先發輪值裡，穩定的貢獻先發局數，讓教練團試著去找尋較佳的牛棚組合。但也因為例行賽的負擔較大，能否拿到年度第1，對於中信兄弟格外重要，能夠多一周的休息時間，可給先發輪值喘息的機會，使後續中信兄弟在台灣大賽有著重要的影響。回顧5戰台灣大賽，德保拉、猛登、克迪、鄭凱文，4人在先發輪值裡貢獻29.2局，就算猛登在台灣大賽第2戰落敗，先發內容裡失掉6分，但依舊給了先發投手基本的5局工作任務，讓後面4局中信兄弟在牛棚調度裡，可使用短局數投手，而不會動用到長局數投手，在後續戰況裡還保有安排彈性。台灣大賽首戰德保拉雖然感覺休息太久有些慢熱，控球情況一開始沒那麼理想，給了統一獅一開始就攻下3分的機會。但統一獅王牌古林睿煬背傷提前退場，讓統一獅調度完全亂了套，試圖用投手車輪戰保持領先優勢失敗，林子崴傷癒復出狀態不到頂峰、邱浩鈞狀態下滑，控球不理想下給了中信兄弟機會，在6局下一波7分大局帶走勝利。次戰，統一獅終於打出他們上半季的球風，靠著機槍打線串聯，單場16支安打攻下10分成為贏球一大原因。此外，雖然首戰吞敗，但另一王牌勝騎士先發，臨場配球調整快，改以變速球應對中信兄弟的強力左打群，獲得不錯的效果，加上牛棚王牌裴瑞茲提早上班踩住煞車，台灣大賽前2戰雙方戰平。第3場台灣大賽繼續在大巨蛋舉行，雙方條件相同，都未有移動，只是互換休息室。為了封鎖統一獅的機槍打線，中信兄弟洋投克迪與高宇杰的搭配，大量使用內角進壘點，讓統一獅打者揮棒起來感覺很彆扭。進入到台灣大賽後，中信兄弟投手教練王建民調度果決，6局下讓佈局投手呂彥青提前上場拆彈，從3壞球劣勢連用3顆直球要回優勢，並讓陳鏞基打成雙殺打成為勝負關鍵。相對於中信兄弟牛棚都是神調度，統一獅牛棚此役則是整個系列賽寫照。比賽中後段，統一獅想用左剋左的方式做投手調度，用辛俊昇來面對強力左打，結果被代打陳子豪敲出適時安打，又被王威晨選到保送，辛俊昇本季面對左打者被打擊率高達2成99，其實並沒有優勢，讓該局分數中信兄弟可以再拉開。台灣大賽唯一1場本土投手的先發對決，在第4戰。老經驗的鄭凱文對戰今年試圖振作的郭俊麟。兩人都休息夠久，沒有體力問題，唯一需要觀察的是對對手的壓制力。統一獅很早就確定雙先發的策略，郭俊麟全力投球下，4局失3分已屬及格；鄭凱文則靠隊友守備幫忙，盡量控制狀況不要失控。中信兄弟靈活的牛棚調度，此役改換吳俊偉提早上班，用右投的終結者來面對對方的前段左打群，吳俊偉的變速球發揮效果，壓制了1.2局，包括林益全的關鍵雙殺打之後，再交由李振昌與呂彥青關門。統一獅的雙先發調度，林詔恩狀況不顯不如季初，被陳子豪敲出陽春砲，並在第2局投球時保送高宇杰，使統一獅只得再換裴瑞茲上陣，球數屢屢落後下，讓中信兄弟打者有設定機會，連續安打拉開領先差距，讓中信兄弟收下聽牌第3勝。雙方休息1天後，台灣大賽第5戰中信兄弟依照計劃派出德保拉上陣，統一獅的古林睿煬因為背傷沒法出賽，只得讓勝騎士提前上陣。雙方一來一往之下，氣勢差了一些，全場中信兄弟敲出12支安打，統一獅只有6支；再加上4局上，統一獅單局2度戰術失敗，該局3支安打化為泡影，後續更反撲無力，中信兄弟穩穩地拿到今年的總冠軍。中信兄弟外野手曾頌恩，在整個台灣大賽5場系列賽場場有安打，打擊率5成24、2支全壘打、7分打點，雖然不是中心棒次，卻打出中心棒次的成績與價值，最終成為台灣大賽的最有價值球員。在台灣大賽的好表現，也獲得世界12強賽總教練曾豪駒青睞，遞補進入國家隊名單。曾頌恩從去年開始，就備受平野恵一期待。去年平野恵一在農場時，就對曾頌恩多加指導，今年平野恵一擔任總教練，也給予曾頌恩許多機會，並不吝於在年輕球員鬆懈犯錯時直接當頭棒喝，使曾頌恩在場上總是全力以赴，但不怕失敗犯錯而放手去衝。此外打擊教練丹尼爾，利用其Driveline訓練中心的經驗，解放了曾頌恩在內的中信兄弟打者的長打實力。不僅是外界單純所看到的揮擊仰角，包括揮棒速度全部都有所提升，所以可看到曾頌恩在內的中信兄弟隊員，除了強力拉打外，還能夠擊出紮實的反向擊球，這些都是揮棒速度提升的優勢展現。在丹尼爾強調淺球數打者設定擊球的優勢下，曾頌恩打出成績後，信心也跟著提升進化。除了單純設定淺球數的直球攻擊外，另外可發現曾頌恩也會設定進壘位置來做出棒，台灣大賽首戰面對胡智爲的內角滑球，他就直接扛成左外野深遠全壘打，讓大家印象深刻。事後詢問曾頌恩，他表示：「在今年的過程中，我知道對手對我，可能特別是在打得好的時候，直球不會來的很多。但內角是我的優勢，所以那個時候我設定的是進壘位置而不是球種，只要是在我設定的範圍就積極出棒，剛好又掃到一個內角的直球，才有全壘打的結果。」今年中信兄弟改由平野恵一擔任總教練，他一直強調「挑戰者」的心態，並希望以過往在農場待過的經驗，讓每個年輕球員都有上一軍的機會，希望能兼顧培育與戰績。回顧整個過程，一軍的先發輪值的確給了像是徐基麟、余謙、盧孟揚機會；野手部分也有林吳晉瑋、宋晟睿與曾頌恩成為主力輪替，的確有達到培育效果。但更難能可貴的是，在奪下總冠軍之前，拿到了例行賽70勝，這代表著是一整個120場例行賽的成功。特別是眾多人不看好之下，認為中信兄弟可能主力球員已漸漸老化，過往2連霸的過程裡牛棚耗損太快，卻又還沒有找到其他可補上的人選，不過仍依舊奪下了70勝，拿到了全年第一的戰績，完成平野恵一所說培育與戰績兼顧的目標。與球員打成一片，是平野恵一的特色；不會特別干預不擅長的事情，則是在整個春訓與例行賽中，平野恵一的堅持。牛棚投手群不穩時，他讓投手教練王建民與艾迪頓想辦法重整；找來丹尼爾擔任打擊教練，引進Driveline的訓練系統，讓中信兄弟原本就不錯的長打能力更有效發揮，用得分效率來掩護投手群偶爾不足的壓制力。加上球團後勤充沛的資源，包括一開始就給予不錯的洋將預算，4外籍先發補到位，德保拉、猛登、克迪與艾士特，讓其他球隊大呼無法跟上預算，也幫助中信兄弟在賽季開始之初，至少讓先發輪值部分可穩定貢獻，最終也成為奪冠關鍵。從教練團到後勤有效合作，以及年輕球員真的逐漸兌現天賦，讓中信兄弟最終能夠獲得最完美的結果。