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▲安心亞（左2）和阿弟過去曾演夫妻，如今在《孔雀魚》中反目成仇。（圖／公視台語台）

安心亞和Energy成員阿弟（蕭景鴻）在《牛車來去》合作演出夫妻，到《孔雀魚》卻反目成仇火藥味十足，安心亞表示再次一起拍戲的那幾天很快樂，感覺就像很熟悉的陌生人，劇中尹馨和安心亞擔任命案現場清潔工，生活逐漸步上軌道，沒想到卻在最新一集遇到裝備精良的阿弟搶生意，讓尹馨與安心亞措手不及。安心亞在劇中二度遭到黑衣人追殺，只見她躲進廢棄的空屋中，隔著斑駁的木門崩潰抵抗壞人，讓人捏一把冷汗。然而拍攝環境卻與劇中氛圍大不相同，安心亞笑說：「當時巷子很亮，人來人往，真的要靠很大的想像力才能演出危急的感覺。」被問到如果遇到危險，第一個會想打給誰，她理性回答：「先打給警察。」尹馨則突發奇想：「其實平常附近應該有狗仔，可以直接請他們幫忙。」在上週劇情中，尹馨因為安心亞誤買海鮮給兒子吃，導致他嚴重過敏送急診，而將安心亞趕出家門。開拍前安心亞就相當期待兩人在這場衝突戲的火花，拍攝時雙方都非常投入角色，情感自然流露；她也分享剛認識尹馨時，覺得很有距離感，但實際相處後才發現本人是個可愛又親切的傻大姐。