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▲蔡阿嘎（右）和老婆二伯缺席走鐘獎，是因為出國工作了。（圖／二伯IG）

網紅「長青樹」蔡阿嘎坐擁百萬粉絲，今年卻缺席一年一度的Youtuber圈盛事走鐘獎頒獎典禮，他往年都是必到場，本屆雖然入圍大獎卻不見人影，對此，他也發文解釋無法出席的原因，是因為和老婆「二伯」要處理工作，「很遺憾今年跟工作室的大家有出國拍片行程，無法參加這兩天的走鐘獎、金刻獎！」也親自錄製VCR在典禮上播放，大開自己被前助理以AB合約騙錢的玩笑。走鐘獎頒獎典禮正在如火如荼進行中，許多創作者都齊聚一堂參與這場盛事，蔡阿嘎本屆入圍大獎「個人創作獎」，卻不見他的身影，對此，蔡阿嘎也在IG發文曬出和「二伯」的合照，感慨表示：「很遺憾今年跟工作室的大家有出國拍片行程，無法參加這兩天的走鐘獎、金刻獎！兩個獎我們都有入圍喔，希望可以各拿一座獎盃回來！」蔡阿嘎雖然人無法到場，還是特別錄製一段VCR，穿著西裝向舉辦人呱吉（邱威傑）嗆聲：「什麼意思啦？邱威傑你搞我是不是啊？不是嘛，你走鐘獎的日期是給我A日期、B日期，故意挑在我要出國的日期來辦走鐘獎，不讓我去嘛，好歹今年我報名費繳超多的，我報了3、40支，掌聲啊！報名費繳多少，你故意給我B日期不讓我到。」蔡阿嘎氣喊：「這什麼？AB頒獎喔？什麼東西嘛！宣布今年入圍走鐘獎AB獎最佳得主林蘿拉，恭喜！」大玩自己先前被前助理蘿拉AB合約騙錢的哏，最後更補槍：「小心啦！團體會出問題齁，都是因為AB合約問題啦！」自嘲操作讓全場笑翻。