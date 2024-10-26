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▲歐耶老師的段子講了20多分鐘，讓許多網紅受不了當場離席。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

▲提詞機不斷暗示歐耶老師下台，不過老師仍無動於衷。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

▲提詞機上不斷閃爍要歐耶老師下台的字眼，讓聊天室的網友全炸鍋。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

又到了網紅界一年一度的盛事，第6屆走鐘獎頒獎典禮，今（26）日活動在台大體育館舉行，典禮還邀請了歐耶老師擔任嘉賓，表演脫口秀，沒想到他一上台就滔滔不絕，一講就是20多分鐘，觀眾的笑臉也漸漸僵掉，甚至有網紅直接怒離席，提詞機也不斷顯示：「請下台」、「滾～」等字眼，不過歐耶老師仍然繼續講，講到喉嚨都沙啞了，最終被工作人員強制架走，才終於結束。歐耶老師的段子在一開始受到熱烈歡迎，不過隨著時間一分一秒過去，歐耶老師的段子越講越長，講了長達20多分鐘，讓不少網紅選擇離席，台上甚至出現工作人員在他面前舉出「請下台」的牌子，提詞機也不斷顯示「時間到了，請下台」、「滾～」等字眼，沒想到歐耶老師仍然持續演說，最終被工作人員強制架走，而他在被帶走的同時還不斷講著他的演說，讓在場觀眾都相當傻眼。而聊天室的網友也炸鍋，直呼歐耶老師講到喉嚨都快爆掉了：「整個燒聲欸」、「怎麼還能繼續講」、「講完了沒」、「快睡著耶」、「這喉嚨要乾了吧」、「感覺喉嚨快不行。」