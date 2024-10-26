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▲黃明志拿獎嗆媒體。（圖／YouTube 走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

邰智源和阿翰今（26）日擔任走鐘獎頒獎嘉賓，阿翰一上台就模仿「木曜4」成員之一的阿部瑪莉亞，「大家好，我是阿翰瑪莉亞，邰哥，為什麼木曜4把我解散了？」邰智源聽了笑回，「不是解散，是自然消失了。」YouTube節目《木曜4超玩》9月時流量暴跌，讓主持人之一的邰智源都認了節目必須面臨轉型，製作人阿良最近重回節目直播時，宣布「木曜一代軍」要退役的消息，但班底卻都一問三不知，引發討論，今阿翰在走鐘獎上模仿木曜4成員之一的阿部瑪莉亞，緊抓時事哏，問邰智源為什麼「把我消失了」，讓邰智源好尷尬。不過這應該是對過的橋段，邰智源不慌不忙說，「」而阿翰連自己得過5座還是6座走鐘獎都不記得，邰智源嚇到趕緊進入頒獎環節，最佳製作人獎由黃志明的團隊「The Geebai Team 擊敗人團隊」獲得。黃明志宣揚要勇敢面對死亡，上台分享得獎感言，「在黃明志告別式當天，那些不請自來的媒體，在那邊亂喊亂叫，亂報導，他們會不會有惡報我不知道，但他們百分百就是他媽的爛爆。」他感謝走鐘獎肯定，也感謝團隊努力，讓他們完成很有意義的事，「很多人25歲就死，80歲才下葬，希望大家可以真正的活出自己，勇敢面對生命，也勇敢面對死亡。」