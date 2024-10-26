我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「山道猴子的一生」影片中有許多場景，都是由 Eric身邊的設計師朋友momo繪製。（圖／翻攝走鐘獎YT）

▲Eric對所有觀眾與其他創作者90度鞠躬表達感謝。（圖／翻攝走鐘獎YT）

2024年第六屆走鐘獎頒獎典禮今（26）晚在台大體育館盛大登場，各個獎項的得獎者陸續出爐，其中大獎之一的，也確定由「山道猴子的一生(下集)」奪下，作者Eric Duan也在致詞時曝幕後功臣。作者 Eric Duan 去年以「山道猴子的一生」系列在全台灣爆紅，上下集分別都突破770萬觀看次數的驚人成績，最後也無庸置疑的奪下了2024年走鐘獎的大獎之一Eric 在上台致詞時，也提到自己小時候最喜歡《白日夢冒險王》這部電影，更表示自己小時候就夢想成為一個電影導演，能夠奪得奧斯卡獎。現如今自己則在台灣拿下「搞笑版」的走鐘獎，以另外一種形式完成了白日夢，「最大的功勞，是所有的觀眾，以及台灣所有的人」。Eric致詞時也透露，「山道猴子的一生」影片中，有大量的圖片與場景，其實都出自身邊設計師友人momo之手，「但她是一個i人，不好意思上台，我請大家給momo一個熱烈的掌聲」。Eric也提到，自己做Youtube頻道，其實沒有讓媽媽知道，是有天媽媽才突然發現，但從此媽媽也成為最大的粉絲，每篇有關Eric的報導都會存下來，最後Eric也感謝爸爸的關心，更透露爸爸在上個月離世的遺憾消息，最後也向天上的爸爸大聲報喜：「爸我得獎了」。