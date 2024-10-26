2024年第六屆走鐘獎頒獎典禮今（26）晚在台大體育館盛大登場，各個獎項的得獎者陸續出爐，其中大獎之一的「年度最佳影片」，也確定由「山道猴子的一生(下集)」奪下，作者Eric Duan也在致詞時曝幕後功臣。
曾幻想當電影導演！Eric致詞：我的白日夢完成了
作者 Eric Duan 去年以「山道猴子的一生」系列在全台灣爆紅，上下集分別都突破770萬觀看次數的驚人成績，最後也無庸置疑的奪下了2024年走鐘獎的大獎之一「年度最佳影片」。
Eric 在上台致詞時，也提到自己小時候最喜歡《白日夢冒險王》這部電影，更表示自己小時候就夢想成為一個電影導演，能夠奪得奧斯卡獎。現如今自己則在台灣拿下「搞笑版」的走鐘獎，以另外一種形式完成了白日夢，「最大的功勞，是所有的觀眾，以及台灣所有的人」。
山道猴子問世的幕後功臣們！一堆場景出自她手
Eric致詞時也透露，「山道猴子的一生」影片中，有大量的圖片與場景，其實都出自身邊設計師友人momo之手，「但她是一個i人，不好意思上台，我請大家給momo一個熱烈的掌聲」。
Eric也提到，自己做Youtube頻道，其實沒有讓媽媽知道，是有天媽媽才突然發現，但從此媽媽也成為最大的粉絲，每篇有關Eric的報導都會存下來，最後Eric也感謝爸爸的關心，更透露爸爸在上個月離世的遺憾消息，最後也向天上的爸爸大聲報喜：「爸我得獎了」。
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作者 Eric Duan 去年以「山道猴子的一生」系列在全台灣爆紅，上下集分別都突破770萬觀看次數的驚人成績，最後也無庸置疑的奪下了2024年走鐘獎的大獎之一「年度最佳影片」。
Eric 在上台致詞時，也提到自己小時候最喜歡《白日夢冒險王》這部電影，更表示自己小時候就夢想成為一個電影導演，能夠奪得奧斯卡獎。現如今自己則在台灣拿下「搞笑版」的走鐘獎，以另外一種形式完成了白日夢，「最大的功勞，是所有的觀眾，以及台灣所有的人」。
山道猴子問世的幕後功臣們！一堆場景出自她手
Eric致詞時也透露，「山道猴子的一生」影片中，有大量的圖片與場景，其實都出自身邊設計師友人momo之手，「但她是一個i人，不好意思上台，我請大家給momo一個熱烈的掌聲」。
Eric也提到，自己做Youtube頻道，其實沒有讓媽媽知道，是有天媽媽才突然發現，但從此媽媽也成為最大的粉絲，每篇有關Eric的報導都會存下來，最後Eric也感謝爸爸的關心，更透露爸爸在上個月離世的遺憾消息，最後也向天上的爸爸大聲報喜：「爸我得獎了」。
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