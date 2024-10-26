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▲許多歌迷希望楊乃文可以站上大巨蛋，她笑說「那裡先送給周杰倫和張惠妹」。（圖／亞神音樂提供）

「搖滾繆斯」楊乃文重返台北流行音樂中心，以音樂及視覺都達到頂配的升級版「繆斯MUSE」演唱會，重擊全場五千歌迷的感官享受。今（26）日晚上她一連嗨唱26首經典歌曲，還融入「神專」《Flow》歌曲，讓現場再掀高潮。由於近期周杰倫和張惠妹陸續將站上台北大巨蛋，許多歌迷也期望能看到楊乃文站上大巨蛋高歌，她笑說「那裡先送給周杰倫跟張惠妹」，接著還求饒道，「台下朋友不要再打給我的經紀人（要周杰倫跟張惠妹的門票）了！」楊乃文2年前首場「繆斯MUSE」演唱會廣受讚賞，今晚再度回到北流開唱，楊乃文在〈We Across〉歌聲中，現身在舞台中央，自信從容走到台前，迎接全場歌迷的熱烈歡呼，緊接著第二首歌〈Monster〉瞬間就激起歌迷的熱情，隨著音樂拍打著節奏。〈女爵〉音樂響起，舞台上矗立著氣勢萬鈞的女爵頭像燈柱，烘托出楊乃文的非凡氣場。再次唱回北流，楊乃文坦言這次雖已經是最後一場，但卻是她最緊張的一次，「『繆斯演唱會』開始在台北，結束也在台北。其實我只有在北流表演過一次，我不記得這場地這麼小，還是你們坐比較近？」歌迷聞言紛紛高聲呼喊：「大巨蛋！」楊乃文直率回應：「那裡我們先送給周杰倫跟張惠妹。」接著話鋒一轉，她也對台下來支持的友人們喊話：「台下很多朋友不要再打給我的經紀人設法要弄到（他們的）票，很難！」笑翻台下觀眾。這次楊乃文也將《Flow》專輯中的〈墮落〉、〈思緒的盡頭〉、〈Flow〉、〈說不出口〉、〈Don’t Mind Me〉等共7首歌加入歌單，讓演唱會的內容更豐富，音樂表現更全面。除了聽覺讓歌迷沉醉其中，「繆斯MUSE」演唱會的視覺也令人激賞，演唱會以「光」為概念，透過光影、色彩的設計，創造千變萬化的舞台效果。楊乃文「繆斯MUSE」演唱會，在今晚的台北最終場完美落幕後，畫下了巡迴的句點。今晚除了滿座的歌迷之外，藝人好友蘇慧倫、吳青峰、范曉萱、黃小柔、連靜雯、白安、邱彥翔、守夜人團長旭章等人也都前來支持楊乃文，欣賞這場無與倫比的精彩演出。