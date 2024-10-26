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▲今日下午開始，淡水站湧入大量人潮。（圖／台北捷運臉書）

▲捷運淡水站後方廣場就已經湧入的大量等待觀眾，北捷更一度呼籲觀眾不要再前往現場。（圖／台北捷運臉書）

台北捷運今（26）日晚間6點於捷運淡水站後方廣場，舉辦「北捷30民歌演唱會」，邀請好幾組民歌藝人演出，結果從下午開始現場就湧進大批人潮，北捷更一度宣布現場人數已達上限，呼籲民眾不要前往再前往演唱會現場了，現場驚人畫面也曝光了。北捷26日舉辦「北捷30民歌演唱會」，邀請了李建復、吳楚楚、張明智、凃佩岑、藍麗婷、胡藝芬、丁曉雯、范怡文、于冠華、曾淑勤等歌手演唱，主持人則由「民歌之母」陶曉清與馬世芳擔任。沒想到活動還沒開始，捷運淡水站後方廣場就已經湧入的大量等待觀眾，北捷更一度呼籲觀眾不要再前往現場，淡水站電扶梯提前關閉，現場也舉牌告知「人潮眾多，禁止進入」，並展開人流管制。所幸最終「北捷30民歌演唱會」仍完美地舉辦成功，不過也引發許多觀眾頗有怨氣，希望北捷未來若有舉辦相似活動，可以做出更好的規劃。