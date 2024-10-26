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國防部軍備局研製「新式抗彈板」於本月9日首度公開亮相新一代抗彈板，強調能抵擋共軍現役5.8公厘（mm）子彈，新抗彈板與戰術背心將在明年開始量產。不過，繼民進黨立委王定宇爆料新式抗彈板的得標廠商根本沒有生產線，又傳出新式抗彈板測試機台未獲驗證。對此，國防部今（26）日表示，軍備局第205廠產製新一代抗彈板所需測試機台，均經第三方公正單位校正。陶瓷片採購彈測過程，由規格鑑測中心人員全程監辦錄影存証，並依美軍ESAPI程序執行。立院外交及國防委員17日邀請國防部進行業務報告。王定宇質詢時指出，軍備局205廠採購新式抗彈板的得標2家廠商根本沒有生產線，被判定是越南洗產地的中國貨；防彈背心還使用國際軍隊都沒用的磁性快扣，全世界的軍種都不採用磁扣，因為磁扣會干擾指北針、在水中也會吸引雜物附著。國民黨立委徐巧芯踢爆205兵工廠，軍備局確實有機台，卻沒有TAF認證。徐巧芯表示，找TAF認證，或是國際第三方公正的來認證，否則軍方標案自己開自己驗收，不就是變成球員兼裁判。針對媒體報導「國軍新式抗彈板測試機台未獲驗證」，國防部表示，軍備局生製中心第205廠產製新一代抗彈板所需測試機台，均經第三方公正單位，具TAF認證之實驗室校正。陶瓷片採購彈測過程，由規格鑑測中心人員全程監辦錄影存証，並依美軍ESAPI程序執行。軍備局說明，新一代抗彈板為抵擋共軍5.8mm鋼芯彈，訂定嚴格測試標準，所需陶瓷片刻公告辦理招標，均依「政府採購法」規範辦理，納編專家學者，採公正客觀方式共同評選最適廠商，以確保軍品品質無虞，籲請國人支持。