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PLG 2024-25賽季開幕戰今（26）日登場，台北富邦勇士在主場迎戰桃園璞園領航猿，勇士選秀狀元莫巴耶首度亮相，卻在賽中不幸腳傷離場，賽後直接送往醫院檢查，此戰勇士不僅傷了「最強外籍生」，還以74：84不敵領航猿。勇士在今年選秀會上展開大動作，將2022年榜眼陳范柏彥及2024年兩個選秀權交易給高雄鋼鐵人，換得狀元籤選中莫巴耶。莫巴耶此前在UBA場均繳出26.5分、13.3籃板，備受期待。今晚開幕戰，莫巴耶繳出10分、5籃板、2助攻、2阻攻，正負值＋10為全隊最佳。然而，第三節莫巴耶不慎扭傷腳踝，第四節未能重返賽場，球團指出，他已緊急送往醫院檢查，勇士執行教練吳永仁表示：「莫巴耶左腳受傷腫起來，不太能行走，送急診是因為擔心有骨裂狀況。」PLG開幕戰較新聯盟TPBL晚一週開幕，此戰勇士大戰領航猿的比賽，據富邦勇士球團統計，今日開幕戰吸引6,836人進場，票房收入達307萬元，商品收入55萬元。