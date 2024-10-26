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▲陳其邁巧扮黑白大廚黑湯匙與大小朋友遊街同樂，一沿途一路發送糖果，吸引許多大小朋友熱烈響應，現場氣氛相當熱鬧。（圖／高市府提供）

▲搗蛋南瓜樂園派對湧現大量人潮，現場長長的裝扮遊行隊伍，活動還有全台最大22米巨型南瓜雷射燈光秀。（圖／高市府提供）

▲高雄萬聖節遊街派對，現場湧入多達8萬民眾參與，以不同裝扮造型齊聚。（圖／高市府提供）

「2024高雄萬聖節遊街派對」今（26）日晚上在凹子底森林公園舉行，現場湧入多達8萬民眾參與，以不同裝扮造型齊聚。高雄市長陳其邁與美國在台協會高雄分處長張子霖(Neil H. Gibson)分別以近期最夯的黑白大廚黑湯匙、白湯匙裝扮驚喜現身遊行活動，並與高雄熊、蜜柑、小公視皮擦、水果奶奶人偶等多個吉祥物，共同帶領遊行隊伍出發。遊街派對隊伍還包含小公視、妖果小學小妖怪們，還有澳洲Curious Legends劇團、紅鼻子馬戲團，以及高雄在地出南方劇團、四維花式溜冰隊以及艾瑞絲藝文工作室小舞者們組成華麗表演團隊，與現場逾8萬人同歡。陳其邁巧扮黑白大廚黑湯匙與大小朋友遊街同樂，一出場就受到民眾熱烈迴響，引領遊街隊伍沿著神農路出發環繞凹子底森林公園，沿途一路發送糖果，長長的裝扮遊行隊伍，也吸引許多大小朋友熱烈響應，現場氣氛相當熱鬧、歡笑聲此起彼落，不少民眾相邀與市長合影，共同留下美好回憶。除了專業的團隊表演外，幼兒園、國小學童也組成小鬼隊與閃亮隊一起參與活動，超萌的造型、卡哇伊的舞動融化現場觀眾的心，加上市民朋友熟悉的高雄熊與蜜柑站長，帶動高雄萬聖節熱鬧氣氛。高市府教育局表示，2024高雄萬聖節自10月25日至11月3日在凹子底森林公園展開為期10天的活動，明（27）日將有封街塗鴉活動，活動期間有南瓜雷射燈光秀、南瓜舞台及南瓜市集等多項活動，也歡迎大小朋友搭乘大眾運輸，一起來觀看表演，大南瓜、你搞怪、一起嗨！