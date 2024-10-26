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▲WBG今晚表現不佳，3場遊戲都被對手完虐。（圖／LOL Esports Flickr）

▲BLG上路Bin連續三場使用賈克斯，展現無敵壓制力。（圖／LOL Esports Flickr）

▲BLG距離「沉重王冠」召喚師獎盃只差一步之遙。（圖／LOL Esports Flickr）

2024年LOL《英雄聯盟》S14世界賽4強賽已經敲響戰鼓，今（26）日晚間登場的是中國 LPL 內戰，全華班第一種子 BLG vs. S13 亞軍 WBG。最終 BLG 王牌上路Bin連拿 3 場賈克斯，中路「左手」knight大回神，各路表現皆強壓對手 ，BLG 就以3:0完虐WBG，輕鬆晉級S14總冠軍賽，這也是相隔4045天再有LPL全華班(無韓籍選手)晉級S賽冠軍舞台，上一次要追溯到2013年的S3，當時由Uzi帶領地的RYL皇族，BLG距離「沉重王冠」召喚師獎盃只差一步之遙。第一場BLG效仿韓國王者 Gen.G ，選出中路史矛德與上路賈克斯，想要拖到後期，而WBG則讓韓援打野Tarzan拿出招牌AP布蘭德 火人打野，而在23分的第三條小龍團戰，BLG 被 WBG 打出一波4換1團戰，還順勢掉了巴龍。不過25分鐘 WBG 小虎被太深入中線被抓，雖然對手交出許多大招，但隊友無法利用這段時間換到物件或其他資源，也讓 WBG 巴龍Buff攻勢暫緩。不過30分鐘之後，BLG陣容進入強勢期，WBG不斷出現營運失誤，被抓到人頭，31分鐘換BLG拿下第二條巴龍。雙方再度於34分針對第5條龍展開激烈的團戰，雖然BLG拿到聽牌龍，但卻因為陣型分散，被WBG拿下2顆人頭。38分鐘雙方針對第三條巴龍展開爭奪，雖然WBG成功吃下巴龍，但位置已經被BLG完全夾住，最重要的雙C倒地，BLG就靠著人數優勢在39分鐘推平WBG主堡，拿下第一場勝利。第二場雙方BP策略也有所變動，WBG再次讓韓援打野Tarzan拿出招牌伊莉絲，將茂凱錯位到上路，BLG繼續搶下賈克斯，中路則拿到星朵拉，下路也選用希格斯。雙方在比賽前期就一直有來有回，但30分鐘的一波小龍團，WBG團戰遭BLG輾壓，WBG的AD Light盡力操作仍無法挽回頹勢，最終BLG在31分鐘推平WBG主堡，BLG中路Knight的星朵拉拿到7/0/8的完美戰績。BLG第三度於紅方拿下賈克斯+蠍子的無敵組合，WBG拿下犽凝之後AD位選擇伊澤，BLG也搶下凱莎。比賽開始之後，雙方都在對線初期選擇上下換線，BLG率先在下路發動2夾1塔殺，打出藍寶與賈克斯的互換。6分鐘雙方針對第一波虛空幼蟲展開爭奪，結果WBG陣型被切開，中路小虎送出人頭。8分半BLG再度展開攻勢，打到WBG上路內塔去，還拿下1顆人頭。17分鐘WBG的藍寶大絕封住小龍坑，讓AD伊澤的大絕一刷四，這波完美團戰成功緩解了前期經濟落後。22分鐘WBG與BLG爭奪第三條小龍，結果 WBG 被打出0換4超慘團戰，BLG順勢拿下第一條巴龍，WBG經濟落後將近7千，後續幾波團戰幾乎都是碾壓式的結局，BLG就以3:0輕鬆贏下這個系列賽。