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▲日本新上任首相石破茂的咖哩愛店「紅屋（べに屋）」有多種口味咖哩，包含豬肉咖哩、豬排咖哩與雞排咖哩。（圖／記者葉盛耀攝）

▲墨汁咖哩除了有酥炸墨魚，咖哩醬吃起來有濃郁墨魚汁鮮味。（圖／記者葉盛耀攝）

▲藍咖哩實際上較偏藍綠色，是為了呈現所謂的「岩美藍」，也就是當地海水的色澤。（圖／記者葉盛耀攝）

▲粉紅色咖哩的鮮豔顏色，來自於醬汁裡頭加有鳥取當地產的甜菜根。（圖／記者葉盛耀攝）

日本人喜愛吃咖哩飯，其中一個地區的居民對於咖哩飯的狂愛程度，可說三餐吃都沒問題，即是日本本州西部山陰地方的「鳥取縣」，當地咖哩的種類也相當多，《NOWnews今日新聞》記者親赴鳥取縣，找到今年10月新上任、鳥取出身的的新首相「石破茂」最愛的咖哩餐廳，還試吃了包含藍咖哩、墨汁咖哩與粉紅色咖哩等奇特口味。鳥取縣究竟有多瘋吃咖哩，」因此鳥取人總會笑說「自己血液裡都是咖哩」，也演變成鳥取有許多賣咖哩的餐廳，並衍生出許多口味與外觀。剛上任不久的日本新首相石破茂，因為在鳥取長大，也擔任過好幾任的鳥取縣國會議員，他擅長做咖哩飯，而他本人更是經常吃鳥取縣的一家咖哩老店「紅屋（べに屋）」的咖哩飯。紅屋開設於昭和23年（1948年），一開始是化妝品店，店名的「紅」即是口紅而來。因為這裡的咖哩比起其他地區更是特別濃稠而受到石破茂首相喜歡，但是另一個更大的原因，是石破茂當初擔任鳥取縣國會議員時真的很忙，忙到沒時間去餐廳吃飯，所以幾乎都由助理或部屬特地來這道紅屋外帶回來給他。店名：紅屋（べに屋）地址：鳥取県鳥取市末広温泉町151（「鳥取駅」北口出發徒歩5分）在浦富海岸遊覽船乘船處還附設了「食事處あじろや」，僅在中午時段販售，這邊的招牌美食除了海鮮丼、烤魚定食、生魚片等，還有兩道很有視覺衝擊力的墨汁咖哩與藍咖哩，墨汁咖哩除了有酥炸墨魚，黑色醬汁吃起來果真有濃郁的墨魚鮮，海味飽滿。至於藍咖哩，咖哩醬視覺上看來較像藍綠色，原來浦富海岸的海水極為清澈透藍，帶著俗稱的「岩美藍」，此藍綠色就是比照「岩美藍」顏色，吃起來風味接近我們熟知的「甜口咖哩」，上頭還有海星、章魚等造型的餅乾，並以蟹肉棒排列成鳥居形狀，饒富趣味。▪️店名：山陰松島導覽「お食事処あじろや」地址：鳥取県岩美郡岩美町大谷2182大榎庵才有特有咖哩「華貴婦人．粉紅咖哩」，鮮豔顏色來自於醬汁裡頭加有鳥取當地產的甜菜根，讓色澤成為粉紅色。看起來同樣視覺衝突十足，吃起來卻香料味明顯，帶點接近於豆蔻或小茴香的氣味。▪️店名：大榎庵地址：鳥取市大榎町3-3 （從鳥取縣廳徒步2分）