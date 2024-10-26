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▲義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）話題性十足的藝術品《Comedian》，就是用膠帶把一根樸實無華的香蕉黏在牆上，挑戰與解構了現代藝術的定義。（圖／美聯社／達志影像）

義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）於2019年在邁阿密巴塞爾藝術博覽會上，展出話題性十足的藝術品《Comedian》，作品就是用膠帶把一根樸實無華的香蕉黏在牆上，挑戰與解構了現代藝術的定義。之後《Comedian》又陸續在全球多個展覽上展出，當然不是同一根香蕉，而11月《Comedian》將到紐約展覽，並在展覽結束後交由蘇富比（Sotheby's）拍賣。蘇富比喊出成交價上看150萬美元，並解釋了拍賣背後的深意。根據《CNN》報導，這其實不是《Comedian》第一次被拍賣，2019年在邁阿密首次展出後，第一代《Comedian》的3個版本，也就是3根不同的香蕉，全都被拿去私人拍賣，當年其中2根是以12萬美元成交，第3根以未公開的價格成交，但被放到像蘇富比這樣的拍賣行公開拍賣則是《Comedian》的第一次。蘇富比解釋，《Comedian》是一件概念性藝術品，每次裝置都會更換實際的實體材料，因此這次拍賣的也不是2019年首次展出的原件。而拍買得標者將獲得真品證書，且附上關於如何重現《Comedian》的具體說明，此外還會收到一卷膠帶和一根香蕉。蘇富比美洲當代藝術部主管大衛加爾佩林（David Galperin）表示，《Comedian》是一件絕對天才的挑釁作品，「平衡了深刻的批判性思想和顛覆性的智慧，對於藝術家和我們這一代人來說，都是一項里程碑式的大作」。加爾佩林認為，如果說《Comedian》的核心訊息是質疑何謂藝術的價值，那麼將其公開拍賣就像是這概念的終極實現，因為《Comedian》的價值、它成交的價格，將由普羅大眾來決定。《Comedian》自2019年首次問世就爭議不斷，雖然卡特蘭解釋自己是想挑戰傳統藝術的規則，也有部分評論家同意卡特蘭的看法，並稱類似的概念早有先例，但在掀起廣泛討論之餘也獲得不少批評。表演藝術家達圖納（David Datuna）曾在《Comedian》展出時，當眾把香蕉拿出來吃掉，之後《Comedian》2023年在韓國首爾展出時又被吃了一次，這次吃掉香蕉的是一位首爾大學的藝術系學生，他還好心地把香蕉皮重新黏回牆上，並稱自己只是單純餓了。