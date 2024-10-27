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▲TVB港劇版《天龍八部》，曾在台視播映，收視破45%，掀起台灣電視界「金庸熱」。陳玉蓮（左起）、梁家仁、石修、楊盼盼、湯鎮業被認為是極出色的選角。（圖／摘自微博）

▲李小飛曾在台灣拍攝的《鹿鼎記》中飾演韋小寶，初期收視3台冠軍。（圖／摘自微博）

▲劉德凱扮演的成年張無忌一出現後，台視《倚天屠龍記》的收視就大幅提升，爬到3台第一。（圖／摘自YouTube)

金庸武俠小說是華人區影視業者永遠熱中改編的王牌IP，雖然香港電視界早就1970年代後半期已經拍攝過多齣金庸武俠劇，台灣電視圈卻是直到40年前（1984年）才開始正式吹起金庸旋風，其中有不少是受到港劇的深遠影響，尤其周遊製作的《神鵰俠侶》，不止收視熱烈，主題曲「躍馬江湖道，志節比天高」傳唱至今，是歷來各版《神鵰俠侶》最經典的歌曲。1980年之前，金庸小說在台灣被列為「禁書」，因為他曾在左派影業當編導以及作品在左派報刊上連載，根據這些小說改編的影片也不准在台推出，自然不會有電視台找自己麻煩，去拍金庸武俠劇，使得香港電視台搶了先，在金庸劇的製播上擁有主導地位。中視播映《楚留香》後，港劇在台成了收視常勝軍，3台協議輪流播映。第2輪結束之前，已宣告沒有第3輪的播出，台視在最後一齣能在台灣螢幕上亮相的港劇，挑選煞費苦心，跳過曾在台造成收視轟動的《天蠶變》之續集《天龍訣》，而相中金庸小說改編的《天龍八部》。此時已是1984年（民國73年），金庸小說在台已解禁3年多，《天龍八部》成為首齣在台主打「金庸作品」的電視武俠劇，曲折的劇情、豐富的人物塑造，果然把台灣觀眾的心都抓住，收視飊破45%大關，穩坐3台之冠，使另外兩台的高層也對金庸小說開始感到興趣。而早在台灣之前已陷入「金庸熱」的香港，則在《天龍八部》後，推出了收視更傲人的《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》，把黃日華、劉德華等TVB「五虎將」一一捧上大牌寶座。雖然他們主演的這些金庸劇，台灣的3台已無法公開播映，卻透過正紅遍全台的錄影帶租看這個方式，繼續攻進各地觀眾家中的電視螢幕，他們在台灣的知名度亦居高不下。因此腦筋動得快的製作人，如「阿姑」周遊，就想到何不趁港劇炒熱金庸劇的行情，開拍台灣的版本，又不用擔心不能播，也已經透過港劇打響招牌，沒看過港版的觀眾也會好奇來瞧一瞧台版，因而選中在香港最有話題的《神鵰俠侶》作為她的金庸武俠劇第一炮。周遊《神鵰俠侶》在中視製播，本來打算用電影小生出身的孟飛，搭配在綜藝節目《歡樂假期》擔任助理主持的新人袁平，不料袁平初嘗古裝武俠劇演出，動作身手的表演實在難勝任，後來改由剛好在台灣主演家庭喜劇《一加一不等於二》翻紅的潘迎紫接手，她那時已35歲，比原作小龍女大了快1倍，卻仍有張娃娃臉，加上年輕時在邵氏磨出來的專業能力，使她吊起鋼絲時比別人都飄逸、美麗，被認為是「飛得最美的小龍女」，收視也開出大紅盤。中視週日武俠劇的招牌因此打響，周遊接下來製作《鹿鼎記》，也是考慮到TVB梁朝偉、劉德華合演的港劇《鹿鼎記》，錄影帶亦是紅遍全台，所以再打電影小生牌，以李小飛扮韋小寶搭配周紹棟的康熙，韋小寶的7個妻子用中視旗下潛力小旦陳玉玫、應曉薇等飾演，反而真假太后請來重量級的胡錦扮演，剛開始順利承接上一檔《神鵰俠侶》的觀眾，收視勇冠3台。面對中視接連推出金庸武俠劇拿下收視冠軍，台視出奇招「金庸打金庸」，同時段推出《倚天屠龍記》，由曾在華視作出經典武俠劇《保鑣》的陳明華掌舵。光以作品人氣度，屬於正統俠義內容的《倚天屠龍記》，自然比插科打諢的喜趣耍寶《鹿鼎記》 更對武俠劇觀眾的胃口，可惜《神鵰俠侶》給了《鹿鼎記》極好的收視基礎，台視一下子無法超越，播出了數集《倚天屠龍記》收視始終在《鹿鼎記》之後苦苦追趕。好在《倚天屠龍記》因為結構特殊，主角張無忌長大成人後主戲才開展，真正的男主角劉德凱在全劇演到1/3後才正式出場，從他一現身，收視也大振，和中視距離大幅拉近，甚至反敗為勝，但不管是《倚天屠龍記》還是《鹿鼎記》奪冠，都證明了金庸小說的市場魅力，在台灣終於打破過去「古龍獨大」的態勢。