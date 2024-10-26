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▲「寫生活動」聚集了幼兒園及國小孩童共襄盛舉，畫出小朋友所看到的舊鐵橋濕地教育園區景象。（圖／記者陳美嘉翻攝）

大樹區公所今(26)日舉辦「愛上大樹舊鐵橋寫生活動」，跳脫傳統刻板宣傳模式，以「寫生活動」為這次大樹舊鐵橋的活動亮點，聚集了幼兒園及國小孩童共襄盛舉，畫出小朋友所看到的舊鐵橋濕地教育園區景象；同時安排在地熱情的學生表演熱鬧開場，在地社區團體亦一同演出；加上文創市集等，吸引約5000人次參與。舊鐵橋濕地教育園區位於高雄市大樹區，如長虹般橫跨在高屏溪上連結高屏二地的百年「高屏舊鐵橋」在臺灣民生與經濟發展面有重要地位。走過百年歲月的舊鐵橋早已功成身退，但歷史、文化及建築上的意義卻值得永續留存。愛上大樹舊鐵橋、文創市集「寫生活動」將大樹舊鐵橋觀光產業以不同的面貌呈現給民眾，透過寫生活動讓孩童們暫時遠離3C，進到大自然中，記錄下眼中所見的溪畔青翠濕地、秀麗的山川河流，佐以天馬行空的想像力，讓畫筆在畫紙上展現獨特的繽紛色彩；在園區中飽覽自然風光、體驗歷史足跡，心胸也為之寬闊開朗。此外，活動也藉由精彩表演散發出大樹活力；周邊活動有大樹在地農特產品展售區、大樹在地的美食小吃，讓遊客視覺、味覺都滿足；現場還有以大樹風格為提案的文創市集及DIY體驗活動，民眾能親手製作出在地風格的文創小物；當天高雄騎警也到現場和小朋友同樂，活動熱鬧非凡。