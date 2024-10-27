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▲陳語謙曬出兒子的腳丫照。（圖／翻攝自陳語謙IG）

「反骨男孩」成員陳語謙今（27）日在IG報喜，順利生下兒子，陳語謙過去以「三個字」在《大學生了沒》發跡，2022年懷孕後和男友登記結婚，隔年2月生下女兒，如今兒子出生，陳語謙開心喊，「我的前世情人來啦！」湊成一個好字，粉絲湧入祝福。陳語謙從昨日開始就在社群平台更新待產狀況，終於在今日宣布兒子出生，「大晚上來報喜報喜（昏睡起來了）我的前世情人來啦，3120公克，阿妍跟弟弟出生的樣子好像）。」不少網友都湧入留言祝福，「兩個寶貝簡直一模一樣」、「姊姊跟弟弟根本一樣吧」、「又一個小可愛」、「好可愛的弟弟」。陳語謙曾在YouTube分享生產的心路歷程，她還記得當時預計2月5日剖腹產，沒想到提早兩天，「因為宮縮了，我以為只是想要上大號。」老公還被她嚇到，「差點把小孩生出來。」由於日子提前，夫妻倆都很慌張，結果到診所後不到一個小時就開四指，老公也因為太緊張忘記拍生產影片。當時不少網友問她有沒有想生二胎，陳語謙則說想，但還是順其自然，第一胎胖了10.3公斤，如今二寶平安出生，也讓粉絲期待她後續分享二胎生產經驗。