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▲不到八點，凹子底站已恢復正常人潮疏運。（圖／高市府教育局翻攝）

高雄歡度萬聖節10/26晚上在凹子底森林公園舉行遊街派對，由國內外行進表演團體帶來精湛的演出。高市府教育局指出，現場湧入多達8萬民眾參與，雖活動中途下雨插曲，仍不澆熄現場民眾參與熱情。場地疏散及交通維護機制已於事前作好配套機制，並由高雄捷運加開車班因應，以30分鐘疏散2萬名觀眾進行處理，至晚上8時已全線恢復正常疏運人潮。今年遊街派對活動，規劃採開放場域行進表演方式辦理，主辦單位首次將遊行活動、市集、主舞台、燈海區、還有大南瓜燈光秀等裝置藝術分散凹子底公園各處，以分散人潮。活動中途受雨勢影響，但整體表演正常進行，民眾參與熱烈，現場各種裝扮爭奇鬥豔，發揮創意，遊街派對至晚間7時40分許結束，現場仍有相當多民眾繼續觀看舞台演出，市集及大南光燈光秀亦有聚集人潮。高市府教育局指出，此次活動鄰近高雄捷運，高捷公司也啟動在六分鐘班距基礎上，針對凹子底站調度加班空車疏散旅客，最密達到三分鐘一班，捷運站內有計劃地進行人潮管制。大量人潮進站時，除了各節點有站務人員和捷運警察導引方向外，也預先關閉電扶梯避免危險，站內新增閘門、發行紙票，加快進月台速度。因下雨影響，出口處較多民眾聚集躲雨，造成短暫時間人潮集中，經人員疏散後已獲改善。現場為避免民眾購票久候，也宣導民眾可先上車，出站後補票。並以30分鐘疏散2萬名觀眾進行處理，至晚上8時已全線恢復正常疏運人潮。2024高雄萬聖節10/27除仍持續舉辦大南瓜雷射燈光秀、南瓜舞台及市集外，並將於南屏路段（神農路交叉口至至聖路交叉口）進行封街塗鴉活動，大小朋友可至活動場域報到台領取專門繪畫器具，為高雄的道路揮灑美麗色彩。