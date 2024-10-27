我是廣告 請繼續往下閱讀

▲康芮颱風路徑西修，下週三至下週五受東北季風及康芮颱風外圍環流影響，北部及東北部地區有明顯降雨。（圖/台灣颱風論壇天氣特急臉書）

▲氣象專家林得恩老師表示，康芮颱風路徑預測西修，且有越來越多專家不排除颱風直接登陸台灣。（圖/林得恩老師氣象站）

▲按照目前康芮颱風的走向，下週三至下週五，北部、東半部地區會受到東北季風及颱風外圍環流影響，有明顯的降雨。（圖/中央氣象署）

康芮颱風最新路徑大幅度西修！中央氣象署今（27）日表示，今天水氣仍多，東半部地區有局部短暫陣雨，氣象專家「林得恩」也表示，愈來愈多的專家認為康芮颱風有直接登陸或侵襲影響台灣的可能，還是要持續觀察！中央氣象署天氣預報資料指出，，午後配合熱力作用，各地山區及南部地區降雨機率較高；至於第21號颱風「康芮」，中央氣象署表示，目前康芮颱風中心位置在鵝鑾鼻東南東方1370公里的海面上，未來朝西北西前進，氣象專家林得恩老師今天也在粉專指出「根據歐洲ECMWF最新系集數值模式模擬結果顯示，林得恩老師提到：「目前評估康芮颱風強度可以維持在中度颱風上限，其暴風圈半徑估計在250公里至280公里，日本氣象廳估計在330公里，而氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」則也發文表示：「，原本預期在日本那霸以南就會北轉，現在西修至宮古島以南，是否還會持續調整，要看康芮這幾天整合的狀況而定。」「台灣颱風論壇天氣特急」小編也在深夜於社群「Threads」強調：