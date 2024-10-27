康芮颱風最新路徑大幅度西修！中央氣象署今（27）日表示，今天水氣仍多，東半部地區有局部短暫陣雨，根據康芮颱風最新潛勢路徑圖，這兩天北轉之後，不確定性預估路徑有掃到北台灣，目前不管走向如何，下週三至週五（30日至11月1日）受東北季風及康芮颱風外圍環流影響，北部及東北部地區都有會明顯雨勢。氣象專家「林得恩」也表示，愈來愈多的專家認為康芮颱風有直接登陸或侵襲影響台灣的可能，還是要持續觀察！
康芮颱風路徑西修！不確定路徑「紅框掃到北台灣」
中央氣象署天氣預報資料指出，今天水氣仍多，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區及澎湖、金門、馬祖大致多雲，偶有短暫陣雨，午後配合熱力作用，各地山區及南部地區降雨機率較高；溫度方面，夜晚清晨台灣各地低溫約24度至26度；白天高溫澎金馬約27至29度，台灣各地約30至31度，溫暖偏熱的型態。
至於第21號颱風「康芮」，中央氣象署表示，目前康芮颱風中心位置在鵝鑾鼻東南東方1370公里的海面上，未來朝西北西前進，在下週會有北轉的趨勢，北轉時間還有待觀察，不過根據目前最新的潛勢路徑圖來看，康芮颱風北轉後的不確定性（紅框）有掃到台灣北部、東半部，在下週三至下週五受東北季風及康芮颱風外圍環流影響，北部及東北部地區有明顯降雨。
康芮颱風路徑大幅度西修！氣象粉專、專家示警密切注意
氣象專家林得恩老師今天也在粉專指出「根據歐洲ECMWF最新系集數值模式模擬結果顯示，康芮未來路徑有明顯西修，非常靠近台灣，時間點會落在10月30日至11月2日期間，也有愈來愈多的部分成員認為有直接登陸或侵襲影響台灣的可能。」
林得恩老師提到：「目前評估康芮颱風強度可以維持在中度颱風上限，其暴風圈半徑估計在250公里至280公里，日本氣象廳估計在330公里，這幾天康芮颱風將會發展成又強又大的颱風，還要持續密切關注。」
而氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」則也發文表示：「過去一段時間康芮受到東向西的風切影響，對流往西偏，連帶整陀康芮也往西偏移，跟凱米、山陀兒類似，也因為中心結構調整往西偏移的關係，使得康芮颱風預測路徑大幅西修，原本預期在日本那霸以南就會北轉，現在西修至宮古島以南，是否還會持續調整，要看康芮這幾天整合的狀況而定。」
「台灣颱風論壇天氣特急」小編也在深夜於社群「Threads」強調：「秋颱的路徑非常難捉摸，一切都要等到資料更為齊全才能做出判斷，只是先給大家有個底要注意康芮颱風的最新動向。」
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中央氣象署天氣預報資料指出，今天水氣仍多，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區及澎湖、金門、馬祖大致多雲，偶有短暫陣雨，午後配合熱力作用，各地山區及南部地區降雨機率較高；溫度方面，夜晚清晨台灣各地低溫約24度至26度；白天高溫澎金馬約27至29度，台灣各地約30至31度，溫暖偏熱的型態。
至於第21號颱風「康芮」，中央氣象署表示，目前康芮颱風中心位置在鵝鑾鼻東南東方1370公里的海面上，未來朝西北西前進，在下週會有北轉的趨勢，北轉時間還有待觀察，不過根據目前最新的潛勢路徑圖來看，康芮颱風北轉後的不確定性（紅框）有掃到台灣北部、東半部，在下週三至下週五受東北季風及康芮颱風外圍環流影響，北部及東北部地區有明顯降雨。
康芮颱風路徑大幅度西修！氣象粉專、專家示警密切注意
氣象專家林得恩老師今天也在粉專指出「根據歐洲ECMWF最新系集數值模式模擬結果顯示，康芮未來路徑有明顯西修，非常靠近台灣，時間點會落在10月30日至11月2日期間，也有愈來愈多的部分成員認為有直接登陸或侵襲影響台灣的可能。」
林得恩老師提到：「目前評估康芮颱風強度可以維持在中度颱風上限，其暴風圈半徑估計在250公里至280公里，日本氣象廳估計在330公里，這幾天康芮颱風將會發展成又強又大的颱風，還要持續密切關注。」
而氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」則也發文表示：「過去一段時間康芮受到東向西的風切影響，對流往西偏，連帶整陀康芮也往西偏移，跟凱米、山陀兒類似，也因為中心結構調整往西偏移的關係，使得康芮颱風預測路徑大幅西修，原本預期在日本那霸以南就會北轉，現在西修至宮古島以南，是否還會持續調整，要看康芮這幾天整合的狀況而定。」
「台灣颱風論壇天氣特急」小編也在深夜於社群「Threads」強調：「秋颱的路徑非常難捉摸，一切都要等到資料更為齊全才能做出判斷，只是先給大家有個底要注意康芮颱風的最新動向。」