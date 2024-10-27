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▲周杰倫演唱會門票黃牛票風波擴大，律師林智群發起討論：「為什麼換成演唱會門票，大家就覺得不能加價賣出？」（圖／周杰倫臉書）

▲周杰倫台北大巨蛋演唱會一票難求，搶票亂象叢生，也引爆黃牛票事件風波。（圖／杰威爾臉書）

▲《文創法》的通過並未能真正解決黃牛猖獗的問題，這一年多以來黃牛一樣大量存在，直到周杰倫演唱會事情才被鬧大。（示意圖/讀者提供）

天王周杰倫睽違7年在台灣開唱，結果15萬張門票湧入89萬人搶購，短短5分鐘全數賣光，出現不少黃牛亂象，一張搖滾區喊出要價破30萬台幣的天價，警方也火速偵破多起黃牛案，至今已經查扣破350張黃牛票。對此，律師林智群在臉書上發文表示「畢竟要不要用刑法來處罰黃牛，是一個有趣的立法政策問題。」林智群舉例：而林智群律師的貼文立刻在社群引爆討論，認同林智群律師說法的網友表示：、「如果我很幸運用一般方法搶到2張票，但演唱會那天因故不能去，我拿去市場加價賣出，這不應該處罰，這是人之常情。」而持反對立場的網友則表示、「黃牛不見得有增進市場效率，這立論過度簡化了。」事實上，《文創法》已經通過一年多，包括各大韓團、國外樂團從去年、今年來台演唱，只要有在關注演唱會的人都知道，讓票社團內充斥滿滿的黃牛，，出現這一波警方掃蕩，而在這之間又如律師林智群提到「低價高賣本是人性」的灰色地帶，當今天我搶到兩張周杰倫演唱會門票，因臨時有事不得前往，我到底能不能加價販售？記者也期許有一天大家都能用這社會不再有黃牛，每個人都能追到自己想看的偶像演唱會！