天王周杰倫睽違7年在台灣開唱，結果15萬張門票湧入89萬人搶購，短短5分鐘全數賣光，出現不少黃牛亂象，一張搖滾區喊出要價破30萬台幣的天價，警方也火速偵破多起黃牛案，至今已經查扣破350張黃牛票。對此，律師林智群則在臉書上發起討論「很多人賣出房屋、股票都不是用原來的價格，為什麼換成演唱會門票，大家就覺得不能加價賣出？」引起廣大迴響。
為什麼要抓黃牛？律師3舉例反問：為何演唱會門票大家覺得不行加價賣出
律師林智群在臉書上發文表示「如果不討論合不合法的問題，也排除掉黃牛用電腦程式等不正當方式搶票，大家可以一起思考看看，為什麼要抓黃牛？畢竟要不要用刑法來處罰黃牛，是一個有趣的立法政策問題。」
「有一個人用正常方式拿到4張票，兩張自用，兩張加1萬元出售，這樣可以嗎？低買高賣，本來就是人性」林智群舉例：「一堆屋主買房前都說居住正義，買房後，房價漲了，哪個願意用原本價錢賣屋的？一堆人買800元的台積電，現在漲到1030元，有誰願意用原來價錢賣的？一顆棒球，了不起30美元，因為是大谷50轟，被哄抬到360萬美元，沒人覺得不合理，因為這就是市場經濟，為什麼換成演唱會門票，大家就覺得不能加價賣出？」
律師貼文討論黃牛票引戰！正反網友說法一次看
而林智群律師的貼文立刻在社群引爆討論，認同林智群律師說法的網友表示：「如果是在正當的程序之下搶到，為什麼不能加價賣出，其實這一點真的很值得討論的」、「人家抓的都是工程師大量違法掃票的人，正當管道的要加價賣還真不知道違法的點」、「如果不是取巧的方式取得票券，還真不知道轉售可責性在哪裡」、「如果我很幸運用一般方法搶到2張票，但演唱會那天因故不能去，我拿去市場加價賣出，這不應該處罰，這是人之常情。」
而持反對立場的網友則表示「奇文共賞，買票前不是都要勾已閱讀並同意服務條款，裡面有一項就是禁止加價轉售」、「法律就是規定不得加價轉售了，這到底在探討什麼完全看不懂」、「公平性的交易原則不難懂吧....為什麼就只有有錢人才享有這個市場經濟？」、「黃牛現象影響了市場供需法則。不然，賣票單位直接用拍賣來售票，有多的錢直接入口袋，不是更好？」、「黃牛不見得有增進市場效率，這立論過度簡化了。」
《文創法》未能有效遏止黃牛！周杰倫演唱會才把事情鬧大
事實上，《文創法》已經通過一年多，條文內以「以不正當方式取得票券」、「加價轉售」兩類作為違反懲處準則，不過如果從去年至今，有在看演唱會的民眾，應該都還是清楚知道，在《文創法》通過之後其實並未能有效的遏止黃牛的存在。
包括各大韓團、國外樂團從去年、今年來台演唱，只要有在關注演唱會的人都知道，讓票社團內充斥滿滿的黃牛，直到這次周杰倫的演唱會喊價太離譜，才把事情鬧大，出現這一波警方掃蕩，否則《文創法》在通過之後，追星族根本沒有明顯感受到黃牛的消失。
而在這之間又如律師林智群提到「低價高賣本是人性」的灰色地帶，當今天我搶到兩張周杰倫演唱會門票，因臨時有事不得前往，我到底能不能加價販售？於公加價販售票券違法，於私還是回歸到人性：「這有一點賺頭，加2000元還是有人會買」，到底《文創法》的通過真的有效制裁黃牛制度，還是得再想一個實名制的方法，克服成本上的問題，並落實推行才能真正有效打擊黃牛，甚至參考日本以抽籤的模式進行演唱會票券販售，當前台灣還需要持續鑽研這個議題。
但即便這有討論空間，但《文創法》現行法條規定，加價轉賣、使用不法程式購票都將加重罰款及刑責，其中加價轉售包含綁物販售、以物換票，只要有從中獲利的都是黃牛，民眾千萬不要以身試法，記者也期許有一天大家都能用這社會不再有黃牛，每個人都能追到自己想看的偶像演唱會！
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律師林智群在臉書上發文表示「如果不討論合不合法的問題，也排除掉黃牛用電腦程式等不正當方式搶票，大家可以一起思考看看，為什麼要抓黃牛？畢竟要不要用刑法來處罰黃牛，是一個有趣的立法政策問題。」
「有一個人用正常方式拿到4張票，兩張自用，兩張加1萬元出售，這樣可以嗎？低買高賣，本來就是人性」林智群舉例：「一堆屋主買房前都說居住正義，買房後，房價漲了，哪個願意用原本價錢賣屋的？一堆人買800元的台積電，現在漲到1030元，有誰願意用原來價錢賣的？一顆棒球，了不起30美元，因為是大谷50轟，被哄抬到360萬美元，沒人覺得不合理，因為這就是市場經濟，為什麼換成演唱會門票，大家就覺得不能加價賣出？」
律師貼文討論黃牛票引戰！正反網友說法一次看
而林智群律師的貼文立刻在社群引爆討論，認同林智群律師說法的網友表示：「如果是在正當的程序之下搶到，為什麼不能加價賣出，其實這一點真的很值得討論的」、「人家抓的都是工程師大量違法掃票的人，正當管道的要加價賣還真不知道違法的點」、「如果不是取巧的方式取得票券，還真不知道轉售可責性在哪裡」、「如果我很幸運用一般方法搶到2張票，但演唱會那天因故不能去，我拿去市場加價賣出，這不應該處罰，這是人之常情。」
而持反對立場的網友則表示「奇文共賞，買票前不是都要勾已閱讀並同意服務條款，裡面有一項就是禁止加價轉售」、「法律就是規定不得加價轉售了，這到底在探討什麼完全看不懂」、「公平性的交易原則不難懂吧....為什麼就只有有錢人才享有這個市場經濟？」、「黃牛現象影響了市場供需法則。不然，賣票單位直接用拍賣來售票，有多的錢直接入口袋，不是更好？」、「黃牛不見得有增進市場效率，這立論過度簡化了。」
《文創法》未能有效遏止黃牛！周杰倫演唱會才把事情鬧大
事實上，《文創法》已經通過一年多，條文內以「以不正當方式取得票券」、「加價轉售」兩類作為違反懲處準則，不過如果從去年至今，有在看演唱會的民眾，應該都還是清楚知道，在《文創法》通過之後其實並未能有效的遏止黃牛的存在。
包括各大韓團、國外樂團從去年、今年來台演唱，只要有在關注演唱會的人都知道，讓票社團內充斥滿滿的黃牛，直到這次周杰倫的演唱會喊價太離譜，才把事情鬧大，出現這一波警方掃蕩，否則《文創法》在通過之後，追星族根本沒有明顯感受到黃牛的消失。
而在這之間又如律師林智群提到「低價高賣本是人性」的灰色地帶，當今天我搶到兩張周杰倫演唱會門票，因臨時有事不得前往，我到底能不能加價販售？於公加價販售票券違法，於私還是回歸到人性：「這有一點賺頭，加2000元還是有人會買」，到底《文創法》的通過真的有效制裁黃牛制度，還是得再想一個實名制的方法，克服成本上的問題，並落實推行才能真正有效打擊黃牛，甚至參考日本以抽籤的模式進行演唱會票券販售，當前台灣還需要持續鑽研這個議題。
但即便這有討論空間，但《文創法》現行法條規定，加價轉賣、使用不法程式購票都將加重罰款及刑責，其中加價轉售包含綁物販售、以物換票，只要有從中獲利的都是黃牛，民眾千萬不要以身試法，記者也期許有一天大家都能用這社會不再有黃牛，每個人都能追到自己想看的偶像演唱會！