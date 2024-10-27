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日本國會眾議院選舉於今（27）日進行投開票，執政聯盟能否過半成為此次選舉焦點，預料在28日凌晨前將會出現結果。有分析指出，如果執政黨在本次選舉中失去多數席次，日經指數下週可能將面臨波動。日本石破茂先前為了鞏固自民黨權力，上月27日當選自民黨總裁後即放話要解散眾院，本月1日就任首相，9日正式宣布解散眾院；從就任到改選相距僅26天，是戰後政治史上最短。未料此舉卻讓自民黨陷入執政十多年來最大危機。在眾院解散前，自民黨有256席，盟黨公明黨有32席，共288席，超過眾議院465席的半數席次，讓兩黨聯盟能在眾議院取得主導地位。不過由於不滿自民黨政治資助醜聞與生活成本節節升高，此外石破茂在關鍵議題上立場反覆，使得自民黨面臨艱困選情。朝日新聞最新民調顯示，自民黨在這次選舉可能流失最多50席，而公明黨可能減少10席，讓該聯盟無法取得過半的233席。根據日本時報分析，如果執政聯盟等在周日的選舉中失去多數席位，東京股市下周可能會經歷一段艱難的時期。特別是在投資人已因貨幣政策收緊和地緣政治感到不安，若自民黨與公明黨席次不足，將進一步動搖市場信心。三井住友DS資產管理公司分析師市川勝廣（Masahiro Ichikawa，音譯）在報告中指出，「如果執政黨失去多數席次，政治不確定性將會大幅增加。」他認為，日經225指數「可能大幅下跌」。若是自民黨與公明黨僅小幅未能取得多數，預料將會與部分在野黨組成執政聯盟，但這可能會影響石破茂的經濟政策。野村綜合研究所執行經濟學家木内隆英（Takahide Kiuchi，音譯）也在報告中表示，在這種情況下（指執政聯盟失去多數席次），日銀（日本央行）的貨幣緊縮計畫和財政重建進展將可能受阻。木內指出，「延遲貨幣政策正常化會成為日圓疲軟的因素，這對股市有利。但政治動盪和政策不確定性性，將會為股市帶來更大阻力。」瑞穗證券高級技術分析師三浦豐（Yutaka Miura，音譯）則表示，選後日本股市可能出現大幅波動，但影響只是暫時的，「不論是正面還是負面，市場對選舉的反應可能會在週一（28）被反映出來。」他認為，鑑於日本和美國股市之間存在很強的相關性，一旦對大選的初步反應被消化，日經指數的後續表現將受到美股走勢影響。三浦指出，由立憲民主黨領導的在野勢力取得多數並控制政府的可能性極低，即便如此，立憲民主黨的經濟政策與自民黨並無太大差異，長期而言對股市影響不大。