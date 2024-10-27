MLB美國職棒世界大賽G2，洛杉磯道奇今（27）日續在主場迎戰紐約洋基，道奇派出日籍強投山本由伸擔綱先發，至於洋基則推派左投Carlos Rodon迎戰。而昨日系列賽G1道奇在10局下滿壘情況下，靠著明星一壘手「自由人」Freddie Freeman敲出一發石破天驚的再見滿貫全壘打，終場就以6：3逆轉擊敗洋基。今日G2賽前大聯盟主席Rob Manfred也在場邊接受訪問，談到G1的整體收視率，他則直言：「這是非常好的數字。」
道奇洋基G1廝殺至延長賽 收視率也開紅盤
大聯盟主席Rob Manfred稍早在道奇與洋基的世界大賽第2場比賽前接受採訪，談到Freddie Freeman在昨日G1中打出的再見滿貫全壘打，他表示：「我認為昨晚比賽結束時的收視率非常好，平均達到了1780萬人，整場比賽的收視率則來到了5000萬。」
「這是非常好的數字，自從2017年以來，我們從未見過這樣的數字。平均有1520萬人觀看了昨日的比賽，這是自過去2017年道奇和太空人世界大賽G1以來，收看系列賽G1的最多人數。」Rob Manfred如此說到。
道奇洋基組合備受關注 Manfred稱這是發展機會
而Rob Manfred也談到昨日G1收視率如此之高的原因，「這是道奇和洋基的組合，他們在國際上備受關注，並被許多年輕球迷喜愛。這是大聯盟發展的一個巨大機會，他們2隊將產生積極的影響。」
Rob Manfred還提到，被颶風摧毀的光芒隊主場純品康納球場，在下個賽季開打之前很難恢復， 「我們目前所知道的是，這不僅僅是一個外部問題，還有內部損壞。我們仍然不知道到底發生了什麼，在我們確切知道損壞發生的地點和方式之前，很抱歉我什麼都不能告訴你。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
大聯盟主席Rob Manfred稍早在道奇與洋基的世界大賽第2場比賽前接受採訪，談到Freddie Freeman在昨日G1中打出的再見滿貫全壘打，他表示：「我認為昨晚比賽結束時的收視率非常好，平均達到了1780萬人，整場比賽的收視率則來到了5000萬。」
「這是非常好的數字，自從2017年以來，我們從未見過這樣的數字。平均有1520萬人觀看了昨日的比賽，這是自過去2017年道奇和太空人世界大賽G1以來，收看系列賽G1的最多人數。」Rob Manfred如此說到。
道奇洋基組合備受關注 Manfred稱這是發展機會
而Rob Manfred也談到昨日G1收視率如此之高的原因，「這是道奇和洋基的組合，他們在國際上備受關注，並被許多年輕球迷喜愛。這是大聯盟發展的一個巨大機會，他們2隊將產生積極的影響。」
Rob Manfred還提到，被颶風摧毀的光芒隊主場純品康納球場，在下個賽季開打之前很難恢復， 「我們目前所知道的是，這不僅僅是一個外部問題，還有內部損壞。我們仍然不知道到底發生了什麼，在我們確切知道損壞發生的地點和方式之前，很抱歉我什麼都不能告訴你。」