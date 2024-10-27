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▲道奇昨日G1在10局下靠著Freddie Freeman的一發石破天驚的再見滿貫全壘打，終場就以6：3向洋基說再見，系列賽率先取得1：0領先。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒世界大賽G2，洛杉磯道奇今（27）日續在主場迎戰紐約洋基，道奇派出日籍強投山本由伸擔綱先發，至於洋基則推派左投Carlos Rodon迎戰。而昨日系列賽G1道奇在10局下滿壘情況下，靠著明星一壘手「自由人」Freddie Freeman敲出一發石破天驚的再見滿貫全壘打，終場就以6：3逆轉擊敗洋基。大聯盟主席Rob Manfred稍早在道奇與洋基的世界大賽第2場比賽前接受採訪，談到Freddie Freeman在昨日G1中打出的再見滿貫全壘打，他表示：「我認為昨晚比賽結束時的收視率非常好，。」「這是非常好的數字，自從2017年以來，我們從未見過這樣的數字。平均有1520萬人觀看了昨日的比賽，。」Rob Manfred如此說到。而Rob Manfred也談到昨日G1收視率如此之高的原因，「這是道奇和洋基的組合，他們在國際上備受關注，並被許多年輕球迷喜愛。Rob Manfred還提到，， 「我們目前所知道的是，這不僅僅是一個外部問題，還有內部損壞。我們仍然不知道到底發生了什麼，在我們確切知道損壞發生的地點和方式之前，很抱歉我什麼都不能告訴你。」