道奇「少主」扛G3先發！世界大賽在今（27）日迎來第2戰前，洛杉磯道奇宣布了G3先發投手人選，將由往日「少主」Walker Buehler扛下，應戰紐約洋基的Clarke Schmidt。此外，道奇為了保持輪值替換的安排，G4將派出牛棚大軍，對陣洋基的「火球男」Luis Gil。
國聯冠軍賽G3先發 扛壓繳4局好投
本次在道奇的季後賽之路，Walker Buehler扛下2場先發，分別在國聯分區系列賽G3，面對聖地牙哥教士，主投5局慘失6分，最後吞下敗投。最近1次先發，則是國聯冠軍賽G3上，交手紐約大都會，吃下4局無失分，並送出6次三振，幫助道奇搶勝。
而在紐約洋基的部分，則由Clarke Schmidt擔任G3先發投手，本季因傷僅先發16場，拿下5勝5敗，但防禦率是相當優秀的2.85，寫下生涯單季最佳，季後賽2場先發，主投9.1局，僅失4分。
洋基G4推火球男 道奇車輪戰
根據美國媒體《ESPN》報導指出，在確定Walker Buehler成為G3的先發投手時，依照輪值安排，他將有可能成為G7殊死戰的先發投手人選。
洋基總教練布恩（Aaron Boone）同時在今（27）日宣布，G4會由「火球男」Luis Gil先發，交手道奇的牛棚大軍。Luis Gil本季表現優異，出戰29場比賽，拿下15勝7敗，主投151.2局內飆出171次三振，防禦率3.50。
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本次在道奇的季後賽之路，Walker Buehler扛下2場先發，分別在國聯分區系列賽G3，面對聖地牙哥教士，主投5局慘失6分，最後吞下敗投。最近1次先發，則是國聯冠軍賽G3上，交手紐約大都會，吃下4局無失分，並送出6次三振，幫助道奇搶勝。
而在紐約洋基的部分，則由Clarke Schmidt擔任G3先發投手，本季因傷僅先發16場，拿下5勝5敗，但防禦率是相當優秀的2.85，寫下生涯單季最佳，季後賽2場先發，主投9.1局，僅失4分。
洋基G4推火球男 道奇車輪戰
根據美國媒體《ESPN》報導指出，在確定Walker Buehler成為G3的先發投手時，依照輪值安排，他將有可能成為G7殊死戰的先發投手人選。
洋基總教練布恩（Aaron Boone）同時在今（27）日宣布，G4會由「火球男」Luis Gil先發，交手道奇的牛棚大軍。Luis Gil本季表現優異，出戰29場比賽，拿下15勝7敗，主投151.2局內飆出171次三振，防禦率3.50。