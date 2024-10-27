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道奇「少主」扛G3先發！此外，道奇為了保持輪值替換的安排，G4將派出牛棚大軍，對陣洋基的「火球男」Luis Gil。本次在道奇的季後賽之路，Walker Buehler扛下2場先發，分別在國聯分區系列賽G3，面對聖地牙哥教士，主投5局慘失6分，最後吞下敗投。而在紐約洋基的部分，則根據美國媒體《ESPN》報導指出，在確定Walker Buehler成為G3的先發投手時，依照輪值安排，他將有可能成為G7殊死戰的先發投手人選。Luis Gil本季表現優異，出戰29場比賽，拿下15勝7敗，主投151.2局內飆出171次三振，防禦率3.50。