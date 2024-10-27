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▲家寧恢復單身後，創立新頻道「秘月期POPOO」，重新出發。（圖／家寧+0臉書）

▲▼酷炫全文吸引高達98萬觀看次數、超過3萬人按讚、5千多人分享。（圖／酷炫Threads、臉書）

正妹YouTuber家寧（本名張家寧）和男友Andy分手後，一同經營的頻道「眾量級」停更，25日上傳新影片，宣布創立新頻道「秘月期POPOO」，不過一番不知所云的發言，以及疑似雙手各比出數字1、5等不自然舉動，被酸去上的心靈成長課是邪教，對此，昨（26）日缺席走鐘獎的酷炫表示：「身邊一堆朋友上完出來像卡到陰...出來正常的沒剩幾個。」但否認影射家寧。酷炫昨（26）日在Threads發文：「對不起，打死我都不會去上心靈課程，身邊一堆朋友上完出來像卡到陰，開始不認真工作、不在意名利，甚至是去賺錢的動力...」他表示，參加該領域課程是每個人的選擇，但一夕之間的轉換真的嚇到自己。對於上過心靈成長相關課程的人，酷炫形容：「每個人都套上了一層正能量的膜，上前關心得到的回覆，好像在假笑的跟你說，我現在過得很好，只有少數人可以取用好的部分，並運用在工作生活之中，有意志力可以不被影響，出來正常的沒剩幾個。」雖然酷炫一席話沒有指名道姓，但被聯想近日在該話題上、被質疑加入邪教的家寧，有粉絲說：「我懷疑酷炫在偷臭！」本人回覆：「我身邊也很多非同行的朋友去上過，並不是在臭誰。」酷炫又表示：「主要是我覺得我腦偏弱一定挺不住！」貼文一發出，引發粉絲熱烈討論，「我上過，但我還是認真賺錢錢！變不賺錢的應該是對課程理解錯誤」、「是在說心成能量學嗎？X背！我12月要去欸，我其實已經退一次了！介紹人好像有回扣可拿蛤～這樣我又想退了」、「我身邊有朋友也上心靈課程，後面甚至當上講師，他的改變我覺得是好的」、「佛魔同道，一念之差，一線之隔！」