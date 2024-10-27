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▲家寧在走鐘獎前一天才在新頻道「秘月期POPOO」發出第一支影片，詭異的狀態引起討論。（圖/YT@秘月期POPOO）

▲家寧在走鐘獎結束後分享紅毯禮服照片，表示「收到很多私訊很感謝大家的支持與祝福，接下來持續帶著眾量級的初心再出發。」（圖／家寧IG）

擁有超過200萬訂閱的YouTuber「眾量級CROWD」成員家寧、Andy老師昨（26）日正式官宣分手，而家寧也在前一天正式宣佈自己創立新頻道「秘月期POPOO」，26日晚間也出席影音創作者年度盛典「第六屆走鐘獎」現場，以華麗的禮服登場。而家寧以及Andy老師正式官宣分手消息之後，家寧依舊以一身華麗的禮服登上紅毯出席第六屆走鐘獎，看起來心情並未受到影響，結果「串串李川」把影片上傳之後，讓不少粉絲相當傻眼表示、「這裡看起來好正常，在自己頻道到底是怎麼回事？」而在新頻道「秘月期POPOO」的第一支影片被認為狀態非常奇怪，且被許多人大酸根本是「邪教現場」的家寧，在走鐘獎結束之後，也在IG發出漂亮禮服照片表示：至於與前男友Andy一起經營的「眾量級CROWD」頻道，，雖然頻道並未關閉，不過大家最熟悉的「黃金五秒鐘」也宣告正式走入歷史，期待兩人接下來各自發展，帶給粉絲不同的面貌囉！