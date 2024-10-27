擁有超過200萬訂閱的YouTuber「眾量級CROWD」成員家寧、Andy老師昨（26）日正式官宣分手，而家寧也在前一天正式宣佈自己創立新頻道「秘月期POPOO」，26日晚間也出席影音創作者年度盛典「第六屆走鐘獎」現場，以華麗的禮服登場。由於前一天才在新頻道「秘月期POPOO」發出第一支影片，詭異的狀態引起討論，結果家寧在走鐘獎接受其他創作者採訪時，又感覺狀態非常正常，讓粉絲二度傻眼。
家寧分手後走鐘獎華麗現身！後台採訪狀態「和頻道不同人」
而家寧以及Andy老師正式官宣分手消息之後，家寧依舊以一身華麗的禮服登上紅毯出席第六屆走鐘獎，看起來心情並未受到影響，而在後台，家寧也接受短影音創作者「串串李川」的訪問，順便宣傳自己的新頻道，過程中家寧發出經典的豪邁笑聲，對答過程也完全沒看出異樣。
結果「串串李川」把影片上傳之後，讓不少粉絲相當傻眼表示「不是啊....這個影片跟家寧頻道影片是兩個人吧」、「為什麼這邊看家寧又覺得很正常啊.....三X」、「這裡影片這麼正常，都沒有人懷疑家寧是故意的嗎？」、「現在全網被家寧搞得團團轉了」、「這裡看起來好正常，在自己頻道到底是怎麼回事？」
而在新頻道「秘月期POPOO」的第一支影片被認為狀態非常奇怪，且被許多人大酸根本是「邪教現場」的家寧，在走鐘獎結束之後，也在IG發出漂亮禮服照片表示：「收到很多私訊很感謝大家的支持與祝福，接下來持續帶著眾量級的初心出發，透過新頻道『秘月期POPOO』來傳遞更多，最後，真的很謝謝你們陪在我身邊及給予我鼓勵的朋友及粉絲們。」
至於與前男友Andy一起經營的「眾量級CROWD」頻道，兩人在日前分手聲明當中提到「頻道會暫時停更，但是不會關閉，因為留著跟大家的共同回憶」，雖然頻道並未關閉，不過大家最熟悉的「黃金五秒鐘」也宣告正式走入歷史，期待兩人接下來各自發展，帶給粉絲不同的面貌囉！
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而家寧以及Andy老師正式官宣分手消息之後，家寧依舊以一身華麗的禮服登上紅毯出席第六屆走鐘獎，看起來心情並未受到影響，而在後台，家寧也接受短影音創作者「串串李川」的訪問，順便宣傳自己的新頻道，過程中家寧發出經典的豪邁笑聲，對答過程也完全沒看出異樣。
結果「串串李川」把影片上傳之後，讓不少粉絲相當傻眼表示「不是啊....這個影片跟家寧頻道影片是兩個人吧」、「為什麼這邊看家寧又覺得很正常啊.....三X」、「這裡影片這麼正常，都沒有人懷疑家寧是故意的嗎？」、「現在全網被家寧搞得團團轉了」、「這裡看起來好正常，在自己頻道到底是怎麼回事？」
而在新頻道「秘月期POPOO」的第一支影片被認為狀態非常奇怪，且被許多人大酸根本是「邪教現場」的家寧，在走鐘獎結束之後，也在IG發出漂亮禮服照片表示：「收到很多私訊很感謝大家的支持與祝福，接下來持續帶著眾量級的初心出發，透過新頻道『秘月期POPOO』來傳遞更多，最後，真的很謝謝你們陪在我身邊及給予我鼓勵的朋友及粉絲們。」
至於與前男友Andy一起經營的「眾量級CROWD」頻道，兩人在日前分手聲明當中提到「頻道會暫時停更，但是不會關閉，因為留著跟大家的共同回憶」，雖然頻道並未關閉，不過大家最熟悉的「黃金五秒鐘」也宣告正式走入歷史，期待兩人接下來各自發展，帶給粉絲不同的面貌囉！
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