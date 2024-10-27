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▲大谷翔平本季轉戰道奇，寫下史無前人的「50轟、50盜」里程碑，最終留下54轟、59盜外加的130分打點歷史級賽季，擊敗紐約大都會Francisco Lindor、亞特蘭大勇士Marcell Ozuna，獲選為國聯最傑出球員。（圖／美聯社／達志影像）

洋基「法官」勝過大谷翔平！大聯盟球員工會（MLBPA）在今（27）日公布一年一度的球員選擇獎（Players Choice Awards）獲選名單，美聯、國聯最傑出球員，不出意外的由紐約洋基隊長「法官」Aaron Judge，以及洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平聯手拿下。大谷翔平本季轉戰道奇，另一方面，Aaron Judge在美聯部分獨占鰲頭，本季多項打擊數據都領先全聯盟，近年球員選擇的MVP獎項爭奪，兩人都參與其中，亞特蘭大勇士資深老將Chris Sale，本季表現大復活，在其餘獎項部分，