洋基「法官」勝過大谷翔平！大聯盟球員工會（MLBPA）在今（27）日公布一年一度的球員選擇獎（Players Choice Awards）獲選名單，美聯、國聯最傑出球員，不出意外的由紐約洋基隊長「法官」Aaron Judge，以及洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平聯手拿下。不過在最大獎項部分，Aaron Judge勝過大谷翔平，成為2024年的年度MVP。
法官打擊數據更勝一籌 大谷連3年未獲獎
大谷翔平本季轉戰道奇，寫下史無前人的「50轟、50盜」里程碑，最終留下54轟、59盜外加的130分打點歷史級賽季，擊敗紐約大都會Francisco Lindor、亞特蘭大勇士Marcell Ozuna，獲選為國聯最傑出球員。
另一方面，Aaron Judge在美聯部分獨占鰲頭，本季多項打擊數據都領先全聯盟，包含58轟、144分打點、上壘率4成58、長打率7成01，以及綜合數據方面218的wRC+（標準化加權得分創造值）以及11.2的fWAR（勝利貢獻值），這不僅讓他獲選為美聯最傑出球員，同時也勝過大谷翔平，成為年度MVP。
近年球員選擇的MVP獎項爭奪，兩人都參與其中，2021年由還在效力洛杉磯天使的大谷翔平拿下，2022年則是輪到法官獲獎，大谷翔平雖然在2023年成為美聯最傑出球員，但在年度MVP部分敗給勇士的Ronald Acuna Jr.，今年再度落敗，連續3年無緣獲獎。
老將Sale復活 獲選雙冠王
亞特蘭大勇士資深老將Chris Sale，本季表現大復活，29場先發中，繳出18勝3敗的超優異成績，且防禦率僅2.38，成為國聯傑出投手獎、國聯東山再起球員獎的雙冠王。
在其餘獎項部分，底特律老虎Tarik Skubal拿下美聯最傑出投手，聖地牙哥教士Colton Cowser、巴爾的摩金鶯Jackson Merrill拿下最傑出新人新人，波士頓紅襪Tyler O’Neill拿下東山再起獎。
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大谷翔平本季轉戰道奇，寫下史無前人的「50轟、50盜」里程碑，最終留下54轟、59盜外加的130分打點歷史級賽季，擊敗紐約大都會Francisco Lindor、亞特蘭大勇士Marcell Ozuna，獲選為國聯最傑出球員。
另一方面，Aaron Judge在美聯部分獨占鰲頭，本季多項打擊數據都領先全聯盟，包含58轟、144分打點、上壘率4成58、長打率7成01，以及綜合數據方面218的wRC+（標準化加權得分創造值）以及11.2的fWAR（勝利貢獻值），這不僅讓他獲選為美聯最傑出球員，同時也勝過大谷翔平，成為年度MVP。
近年球員選擇的MVP獎項爭奪，兩人都參與其中，2021年由還在效力洛杉磯天使的大谷翔平拿下，2022年則是輪到法官獲獎，大谷翔平雖然在2023年成為美聯最傑出球員，但在年度MVP部分敗給勇士的Ronald Acuna Jr.，今年再度落敗，連續3年無緣獲獎。
老將Sale復活 獲選雙冠王
亞特蘭大勇士資深老將Chris Sale，本季表現大復活，29場先發中，繳出18勝3敗的超優異成績，且防禦率僅2.38，成為國聯傑出投手獎、國聯東山再起球員獎的雙冠王。
在其餘獎項部分，底特律老虎Tarik Skubal拿下美聯最傑出投手，聖地牙哥教士Colton Cowser、巴爾的摩金鶯Jackson Merrill拿下最傑出新人新人，波士頓紅襪Tyler O’Neill拿下東山再起獎。