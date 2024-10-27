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MLB美國職棒世界大賽G2，洛杉磯道奇今（27）日續在主場迎戰紐約洋基，道奇派出日籍強投山本由伸擔綱先發，至於洋基則推派左投Carlos Rodon迎戰。而此戰雙方在比賽前半段可說是砲聲隆隆，前3局2隊就揮出4發全壘打，道奇在3局下則靠著Teoscar Hernández的2分砲、以及昨日敲出再見滿貫全壘打的Freddie Freeman上演背靠背開轟，幫助道奇取得4：1領先。而此戰道奇在2局下率先發動攻勢，靠著先前在國聯冠軍戰奪下MVP的游擊手Tommy Edman棒打Rodon，敲出一發陽春砲，幫助道奇先馳得點，取得1：0領先。但洋基的反擊來得很快，3局上Juan Soto也回敬一發陽春全壘打，雙方戰成1：1平手。，3局打完取得4：1領先。道奇今日G2推派日籍強投山本由伸擔綱先發，期盼能夠把握住2場主場，山本由伸日前受訪時談到將要出戰G2，他則表示：「這是我生涯第一次參加世界大賽，所以我真的很期待，而根據大聯盟數據專家Sarah Langs資料顯示，道奇隊昨日成為世界大賽歷史上第一支以再見滿貫砲逆轉奪勝的球隊，同時也是史上第10支在世界大賽G1以再見方式奪勝的球隊，，這也為道奇開啟了奪冠的好兆頭。昨日G1比賽進入延長第10局下，道奇隊2出局攻佔滿壘，Freeman面對洋基左投Nestor Cortes的第一球果斷出擊，將球轟出全壘打牆外，一棒跟對手說再見。Freeman在賽後接受訪問時表示，「